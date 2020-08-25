螳螂隱身王 壯臂捕獵快狠準

香港昆蟲學會會長饒戈表示，全球螳螂（Mantis）共有2400個品種，香港則有15種，當中以廣斧螳和中華大刀螳於香港最為常見。螳螂的特徵之一為一對強壯前足，前足基節（最接近身軀的一節）相當發達；牠們擁有三角形頭部，以及較長的前胸背板（即頭部之後一節的背部）。一般體型中至大的螳螂身長約10至110毫米，體型通常修長扁平，少數呈棒狀。饒戈表示，螳螂於香港較活躍於天然林區或受干擾較少的灌叢，部分螳螂愛生活於趨光昆蟲較密集的村屋或鄉郊公廁，方便捕食。他補充：「本港螳螂成蟲大多在夏秋季活動，秋天產下的卵鞘（螳螂卵囊），翌年春天孵出小螳螂，春夏之間是不同階段的螳螂若蟲活躍和成長期。」

轉動「三角頭」+複眼 視野超廣角

「螳螂捕蟬，黃雀在後」比喻眼光短淺，只貪圖眼前利益，成為獵物也不自知。但事實上，螳螂的視野一點也不淺窄，牠擁有3隻感應光暗變化的單眼，另有兩隻突出的複眼，饒戈解釋：「複眼由多達1萬隻小眼組成，看到的影像沒有人眼般清晰細緻，但分辨光影變化速度是人眼的10倍。人眼每秒分辨24幀畫面，複眼每秒分辨多達240幀畫面，所以牠們逃走或捕獵反應特別快。」複眼加上可靈活轉動的「三角頭」，令螳螂擁有超廣角視野，留意到身邊任何風吹草動。再者，螳螂的聽覺亦不簡單，「螳螂的聽器可聽到的頻率範圍大於10萬赫茲（Hz），可感應蝙蝠發出的超聲波」。蝙蝠是螳螂的天敵之一，螳螂能夠收到這個「警報」，逃難可以快人一步。

鳥魚蛙成獵物 0.04秒可得手

「螳臂擋車」成語故事中的螳螂實在不自量力，但不要因為這成語而看輕「螳螂手」的威力，牠們有力捕捉蛇及飛鳥等動物。饒戈表示：「螳螂前足用作捕捉獵物，十分發達，形狀猶如鐮刀，腿節和脛節有鋒利的強刺，可獵食或攻擊敵人。螳螂通常捕食小型無脊椎動物如蠅、蚊、蝗、蟬等，但較大型品種也會捕食魚、蛙、蜥蜴及鳥等小型脊椎動物。」

瑞士巴塞爾大學（University of Basel）的生物學家Martin Nyffeler於2017年發表過關於螳螂捕鳥的研究，顛覆了不少人對螳螂的認知。他們的研究小組發現，全球13個不同國家及地區都出現過螳螂捕食鳥類的紀錄，由1864年第一個紀錄開始，共出現147個個案，以美國蜂鳥被襲個案最多。Martin Nyffeler透露，螳螂會以強勁的前足擒住飛鳥，令獵物動彈不得，然後由眼部開始鑽入頭顱，啃食其腦髓組織。

「螳螂手」出手狠勁，而且快如閃電，台灣一個新聞網絡連同國立台灣大學昆蟲學系教授石正人報道，螳螂出手至捕捉獵物只需0.04秒。而螳螂捕食通常以守株待兔方式，靜待獵物，偶爾也會慢慢地趨近獵物，伺機偷襲。

扮花扮地衣扮螞蟻 掩人耳目

涉及螳螂的成語故事原來不少，包括「一葉蔽目」，故事講述一名窮書生讀書時得知螳螂捕蟬時會躲在樹葉後隱藏身體，於是他嘗試找這片葉子令自己隱身，結果當然是失敗。成語比喻人眼光短淺，為局部或暫時的現象所迷惑，無法洞悉全局。這個書生也許不知，螳螂除了躲在葉後，還有隱身秘技，他無論如何也學不了。有少數螳螂外表會模擬附近的植物，方便躲藏，既可逃過被捕食，亦可避開獵物的視線，伺機偷襲，例如蘭花螳螂，生得猶如花朵；「廣緣螳屬」螳螂外形則猶如地衣。另外，頂瑕螳若蟲和中華大齒螳外貌酷似螞蟻，不用樹葉已經可以掩人耳目。

飼養關鍵：一箱不能藏二螳

香港不少人喜歡在家中飼養螳螂。出售昆蟲植物的「蟲。草。螳」負責人王先生，除了售賣螳螂，他本身亦是螳螂愛好者，喜歡其各有形態，外形特別。他表示，飼養螳螂最重要是「一箱不能藏二螳」，「兩隻一齊生活一定會打架，互相廝殺，而且要殺死對方為止」。另外，要注意空間及濕度，「要預備一個比牠們身長最少大1.5倍的空間，以及放濕棉花於箱內或定時噴水，保持足夠濕度。螳螂每段成長時期會脫皮，若沒有足夠空間或水，牠們身體無法完全伸展及膨脹而影響成長」。王先生店中售賣的螳螂，多自非洲或東南亞入口再繁殖，平均售價約250至300元，當中以外形精緻的蘭花螳螂最受歡迎，並以殘翅果蠅餵飼。

若在郊野看見螳螂，可以捕捉帶回家飼養嗎？王先生表示：「野生螳螂可能有寄生蟲，並不建議，人工飼養繁殖的會較安全。」他同時提醒不宜胡亂把螳螂放生，尤其是外來物種，會影響大自然生態。饒戈亦補充：「螳螂作為食物鏈中的中大型捕食性昆蟲，數量不多，在野外人為捕捉容易對種群構成直接的負面影響。」

在野外看見螳螂，可以靜靜觀察，牠們不會主動侵襲人類。觀察螳螂期間，若看見牠們突然飛起，不用過於驚訝，因為螳螂是有翅膀，只是飛行能力不強而已。

文：雙喆

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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