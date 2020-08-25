足料花膠湯包 即食慳工夫

花膠又名魚肚，是八大海珍之一，由魚鰾曬乾製成，含豐富蛋白質及膠質。明代李時珍《本草綱目》曾提及花膠能補腎益精、滋養筋脈。魚的種類繁多，基本上大部分魚鰾都能製成花膠，坊間至少有數百款以上，較常見的有20至30種，形狀有筒形或切開攤平的；價錢豐儉由人，按不同年份、產地、頭數和質素等因素而定，每斤由幾十元至上萬元不等。花膠大小以頭數表達，如30頭，即指1斤（約600多克）有約30隻，數字愈細，花膠愈大隻，當然價錢也愈昂貴。

實惠之選有鱈魚膠，大部分來自冰島，肉質較薄，腥味偏重，燉煮時易融化，常用於火鍋放題。至於中上級別的首推扎膠，每斤約售數千元，肚身較薄，肉質柔軟。頂級的有肉厚大隻的鰵魚膠或廣肚類，每隻貴至逾萬元。一般花膠湯包或湯料，多會選用中價的花膠，如鱸魚膠、鴨泡肚等，價錢較親民，一般價格為每斤千元起，煲、燉後亦可保留膠質和口感。

花膠筒×赤魚膠 口感豐富

花膠養顏滋補，特別受女士歡迎，三孩之母陳美玲便十分喜愛以花膠湯水來補身。作為雙職媽媽，她深明現代家庭的父母，既要兼顧事業，又要照顧孩子，實在忙得不可開交，哪來空閒花幾小時燉花膠煲湯，於是她創辦外賣湯水網站花膠媽媽，主打自家設計、香港製造的即飲花膠湯。網站提供7款即食湯水，均以80頭非洲草鱸魚花膠筒和海味入饌，燉煮4至6小時後真空包裝，經冷凍後成啫喱狀。每包約400毫升連湯料，有一隻花膠筒。飲用前，原袋放入沸水加熱，或撕開包裝倒進鍋中加熱，或以微波爐加熱數分鐘即可。

花膠媽媽王牌首推冬蟲夏草花旗參螺頭桂圓燉雞泡膠，有花膠筒、西藏冬蟲草、美國大響螺乾、花旗參枝、赤魚膠等海味，花膠筒肉質軟腍，赤魚膠則較韌，兼具兩種口感。另一款虎乳芝鱷魚川貝海底椰燉花膠，鱷魚尾膠為湯料增添膠質，飲湯後，嘴唇明顯有黏着的「膠膠」感覺，適合喜歡豐富膠質人士。可惜湯料分量偏少，略嫌不夠喉。

高質海味炮製「走肉」湯

80後的Jerry，家族經營花膠批發，他發現花膠雖然深受大眾和年輕人歡迎，可是一般人卻不知道如何分辨其品種、價位、產地等，最重要是不清楚其浸發方法，若可正確浸發，能發大幾倍，用來烹調時便不會浪費食材。他在2018年4月創立花膠燉湯網店花膠園，運用自己對花膠和海味的知識，採用中價花膠，炮製外賣湯水。現時網站推出超過10款鹹甜花膠湯，原盅燉好後移至外賣透明玻璃盅送湯上門，湯料一目了然，兩大片淡黃色花膠，非常吸引眼球。

Jerry採用的是50頭海鱸膠，又名鹹水筒，源自印度洋野生深海鱸魚魚鰾，是業界近年新興的中價花膠，每斤價格約1100至1400元，賣點是性價比高，浸發後大4倍，肉厚偏爽口，不易融掉，入口啖啖肉，整體魚鰾乾淨和腥味少。要完整地浸發4倍，每片花膠均須花4至5天浸發，經過蒸煮、換水、清潔和抹乾等工序，然後加入已燉製2小時多的上湯，再燉15至20分鐘，放入玻璃盅和保溫袋後外送。

記者試過現時熱賣的姬松茸螺片燉花膠，湯水溫熱清澈，第一口湯異常清甜，湯料多，佔四成以上，起碼有兩隻厚肉花膠，啖啖肉，還有巴西的姬松茸、北海道元貝、非洲紅螺頭、廣西桂圓等高質配料，咦？湯內沒有一片「肉」？這是Jerry的小心思，希望打破「肉湯」才鮮甜的觀念，他改以大量高質海味，例如北海道出產的元貝，非洲產的紅螺頭，燉出媲美「肉湯」的湯水。

■Info

˙花膠媽媽

查詢：momstew.com

註：全單運費$40，買滿8包免運費

˙花膠園

查詢：mawgarden.com

註：全單運費$50，買滿$450免運費；有售50頭急凍海鱸魚花膠（$380 / 約300克）

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

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