知多啲：額探宜作篩查 手探準確度存疑

量度皮膚表面溫度 容易出錯

耳探、額探、手心探熱，甚至出入邊境常見的熱像儀，均透過紅外線技術探測體溫，毋須接觸皮膚，數秒便有結果。近期街市入口亦設置體溫探測器，探測額頭或手部量度體溫，有人質疑手心探熱不準確。香港中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院教授黃至生指，傳統口探、肛探及紅外線耳探均量度身體核心溫度，較準確；而額探和手探只能量度皮膚表面溫度，容易受環境因素影響，如運動後皮膚發熱，準確度則較低。

讀數「踩界」 宜耳探確認

黃至生不太建議以手部量度體溫，因手部較遠離人體核心，未能充分反映身體溫度，醫學界對其準確度仍抱保留態度。

現時未有足夠數據支持額探及手心探熱能準確量度體溫，他強調兩者都不是量度體溫的最準確方式；但同意從公共衛生的角度，可以用額探為大量人群作第一重體溫篩查。若檢測讀數異常，例如讀數「踩界」，應使用其他探熱器如耳溫計，確認是否真的發燒。

曾遠康補充，一般而言，紅外線測量誤差介乎於1%至3%之間，而使用額探及手心探熱這類量度表面溫度的方法，偶爾會出現假結果，「有時候曬一曬（太陽）、跑步後都會令皮膚溫度上升，未能通過體溫探測儀」。雖然假讀數一般不會持續，待身體冷卻後重測體溫便可，但他認為，目前手探仍不是主流探熱方法，準確度依然存疑。

儀器鏡頭污漬影響準確度

要準確診斷是否發燒，最好還是選用傳統量度核心溫度的體溫計；但為求方便，坊間商家多數以額探作「體溫篩查」。近半年大家已習慣被探熱，不時遇到店員、保安將體溫計近距離瞄準額頭，到底距離會否影響準確度？曾遠康指，設計紅外線溫度計時，廠商一般會於說明書提供合理的有效量度距離範圍，如2至10厘米；若輕微超出量度距離範圍亦不會影響結果。

他反指，由於紅外線溫度計以接收光信號（optical signal）為原理量度體溫，若耳探膠膜或儀器鏡頭上有污漬，對準確度的影響較大。他亦提醒，部分新式紅外線體溫計只需要人通過熱像儀，或向鏡頭展示手心便可量度體溫，惟鏡頭非360度，如同一時間有大量的人行過，當有重疊的地方，儀器未必可捕捉到所有人的溫度，有可能「走漏眼」。

曾遠康建議，體溫檢測應安排在較窄的通道進行，以便控制人流。以理大的體溫檢測儀器為例，每次只讓一人通過，使用時要將臉對準儀器指定的框線方可探熱。若戴上了面罩（face shield），通過時亦要脫下，可較準確量度額頭溫度。