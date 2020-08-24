肺腑之言：亂餵野生雀鳥 好心變「播毒」

或帶禽流感、「鸚鵡熱」

其實，政府已經提醒市民避免接觸禽鳥，因為野生禽鳥的身體和糞便可能帶有潛在引致疾病的病原。甲型禽流感（包括H5N1和H7N9等高致命流感病毒）是大衆熟悉可以從野生禽鳥身上傳播的傳染病，其病情都比一般流感嚴重，而死亡率超過五成。

除了病毒如禽流感外，鳥類亦可以引致「鸚鵡熱」（Psittacosis）。鸚鵡和雀鳥身軀、分泌物和糞便有可能帶有「鸚鵡熱衣原體」（Chlamydia psittaci）的細菌，可經呼吸道、口腔及破損皮膚入侵人體。患者會有發高燒、發冷、頭痛、肌肉痛、嘔吐、咳嗽等徵狀，個別患者更可以引發肺炎、心肌炎和腦炎等嚴重情况。要準確診斷並不容易，有部分病人甚至沒有明顯接觸禽鳥紀錄，但服用一般抗生素，例如四環素類抗生素，是可以治癒的。

致命「隱球菌」 免疫系統弱高危

此外，鳥類糞便還可能帶有一種名為「隱球菌」（Cryptococcus）的可致命真菌（fungus），可以經呼吸通道進入人體，引致肺炎和腦膜炎。本身免疫系統較弱的人士是感染隱球菌的高危族，包括愛滋病、接受器官或骨髓移植等病人。除了死亡率很高之外，隱球菌腦膜炎還有可能導致腦神經系統的長期後遺症，患者需要服用較長時間的抗真菌藥治療。

除了傳染病外，來自禽鳥身上（包括糞便、分泌和羽毛）的動物蛋白，可以引發肺部出現過敏免疫反應，而導致較為罕見的「飼鳥者肺炎」（bird fancier's lung）。它是一種過敏性肺炎（hypersensitivity pneumonitis），急性患者會出現發燒、咳嗽、肌肉痛和氣喘等類似呼吸道感染的徵狀，而亞急性和慢性患者的病徵如咳嗽和氣喘則來得較為溫和但漸進，可導致肺部纖維化，使肺功能出現不可逆轉的損害。

因此，雀鳥只適宜遠觀，近距離接觸和餵飼就應該盡量避免了。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）