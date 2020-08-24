副作用：可致疲倦、骨質疏鬆

荷爾蒙療法 生活如常

然而，抑制了男性荷爾蒙會產生不少副作用，但大都可以用其他方法處理。

最常見的副作用是病人起初會覺得精力不足，較以往略為疲倦。當病人略作休息，並增加一些戶外活動，過了首兩三個月身體便會慢慢適應，疲倦感減輕。另外，部分病人會有潮熱、盜汗等更年期徵狀；這方面可用一些藥物幫助，或轉用不同牌子藥物。此外，不少病人都會擔心抑制了男性荷爾蒙，性慾減少、性功能減退。這方面則較為棘手，病人或需要轉介泌尿科接受處方藥物和性生活復康治療。

而最為擔心的副作用是，長期使用這些藥物會引起骨質流失，嚴重可致骨質疏鬆。所以醫生或會同時處方鈣片和維他命D，保護骨質，病人亦要有適量戶外負重運動；並建議1至2年做骨質密度掃描，若出現骨質疏鬆，醫生會處方俗稱補骨針的藥物，常用如zoledronic acid和denosumab。所以，病人只要定期檢查骨質，問題不大。

增心血管病、腦退化風險

近年發現利用藥物抑制男性荷爾蒙，或是做睾丸切除手術，都會增加心血管疾病（即增加心臟病和中風機率）和腦退化的風險。而degarelix的副作用較輕，所以病人曾經有心臟病接受過通波仔，或曾經中風，又或有輕度腦退化症，一般選擇degarelix為佳。

最後陳先生接受了degarelix作治療。兩針之後，PSA已由500跌至個位數，骨痛亦已經消失。陳先生夫婦非常高興，他聽英國朋友說，可以再加口服標靶藥或化療作加強治療，他問到這是否合適？下次再談。