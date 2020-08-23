星期日文學‧李智良：橫渡無以跨越的海洋，書寫苦難的不可能

不少人問他，何以相隔那麼久才推出新作？智良帶點無辜笑言，難道作者會故意拖延出版嗎，如果可以，一個創作者總希望花更多時間專注於創作。惟日子總需折騰在細瑣費力、為生存積疊而來的壓力之中——卑微如居所，繁瑣如吃食，磨耗如工作的朝不保夕等，「一年總有好些日子無工作」——近月更需應付疫情與社會運動交疊而生的抑鬱與低落情緒，精神空間固然難以打開，寫作狀態直難言好，致使在書寫中的他，總是無間斷地被種種現實暴力、現實聲音介入故事或文本的生產。《渡日若渡海》就是在如此狀態以及編者鼓勵下生成，織尋十多年來散佚各處的文字，在編者努力下構劃成四個富獨特節奏與肌理的部分。渡日，若渡海，如日復日跨越艱難細瑣，背後沒有大歷史，只言面前破碎聲色、回憶與噪音，以及，城市空間積存的暴力、壓縮與速度。

書寫晃擺兩端 援引而來的故事

橫渡多年未有出版文集，也源於一個書寫者對創作的認真思索。若《房間》的敘事者較多在勾畫內在聲音，撕揭個人底層傷害，新出版的《渡》則更多在凝視世界及苦難，傾出一種接近他人的欲望。笑言兩次出書都迎來焦慮，李智良這次苦於思索的，是執筆者如何／能否任意行使想像力，跨越那無以體味的他者經驗。對於以全知視角、宛如看着玻璃箱內角色行轉而作者像乎看透世情、全然懂得人物內心世界的書寫方式，他滿是疑惑與焦慮——在我書寫的時候，能假裝作者、一個高度權力的介入者不存在嗎？他者的無以代言，似乎讓書寫陷入困境。那麼，若不行使想像力，去訪問他人，有可能嗎？智良坦言無法付出所需時間，而更重要的也許是倫理考量——為了自己的創作特地採集他人的苦難故事，一直使他遲疑——這是怎樣一回事，採訪雙方會是平等嗎？如此種種他者與作者之權力不平等，如何再現他者等問題，讓同時渴欲與他人連結的書寫者深感不安，由是在困局兜轉，書寫狀態迹近鐘擺晃蕩，形成沉重張力。

或許，在首先承認這種書寫的不可能時，書寫下去才見可能。也許亦因此，潛遁在《渡》的文字空間時，總覺得文體的邊界逐漸消融化卻。《房間》以來，李智良的書寫被形容為開創了一種「新文體」，然在書寫之時，他坦言並沒有特別去思慮文體的事，沒有試圖沿着龍門把球打進去，並認為作品屬小說屬散文或許都不重要，而這種文體的難以歸類，也來自他閱讀的小說和汲取的文藝養分，當中不少即展現一種「很自由的傾向」，譬如說小說裏會突然吐露社會批判，詩作會散文化，又或如他常看的五六十年代電影，內含不同敘事聲音的拼貼、互為牴觸的情况，「還有達達主義、超現實主義的拼貼等」——他有時會想，如此種種若出現在短篇或中篇小說中，會是怎樣的呈現？

《渡》在書寫的過程便融入不少其他文本，使文字空間擴散至其他作者的故事，或言把故事納入借取，這也是他在無法確鑿經驗他者與欲求連結之間，在文學上的一種嘗試、一個處理方法，在無法僭越他者時，藉由閱讀並挪置其他作品、報道，讓《渡》的人物更具現實指涉。譬如說巴西籍猶太女作家Clarice Lispector、比利時導演Chantal Akerman的作品，也有譬如後部分在書寫難民角色時，智良讀了許多關於難民的詩、小說，索馬里裔英國詩人Warsan Shire關於難民與流徙的詩作便在其中，以至許多世界各地關於難民、移民移工、種族清洗的報道等，亦一一並置交錯在《渡》的小說裏，使文本交疊於多重層次，原為補縫的裂口更形塑了複雜的空間。後來他更戲言這種「新文體」，不過是他「執藥的方法，只是一種拾荒」，他「只是把不同片段和不同經驗接合」——非關原創，都是quotations。

看見邊界的嗜血 地形的不平

當書寫他人的故事、他人的遭遇時，會思考的也許是，他者的苦難經驗與我有什麼關係？智良直言無法給出一個完整答案，卻緩緩道出積澱於文本中的隱約線索，如與《渡》交織的許多文本，其書寫者不少有過流徙經驗，或他們的創作跨越了國族建構、邊界藩籬，在這些文本閱讀的過程，智良反思的是，於大歷史底下香港實際是個怎樣的地方？譬如說「中國人一定要寫某種中文，然後永遠身土不二在中國嗎」「在歷史上很多經驗都不是如此」，而香港亦然，於他，這是個人們不斷或流動或停駐而使之生活經驗豐富的地方。過去十年本土思潮愈趨熾熱，他認為是無可厚非的，「這是脫離殖民狀態、建立歷史主體的必然階段」，但與此同時，這具有國族主義的傾向亦使他遲疑焦慮——這是否我們完全的答案？在他的作品中好些互文援引了因戰火逃離國家、因政權更迭淪至流離失所的景况，似乎正隱含欲意脫離邊界的束縛。「我們一直認為難民跟香港關係不大，而事實又是否如此？」他續說，香港曾有許多難民經驗，因戰爭而來的內地難民、越南難民，以至許多因情勢所逼而到港尋求難民申請，來自非洲、南亞、中東等國家的人，問題是，我們有否看到他們的經驗？

在歷經一年多的社會運動後，我們與苦難者的經驗有否更接近？智良坦言，「那些東西從沒離開過我們」——香港一直處在相對發達、富裕的位置，在各種歷史際遇下曾有過相對長的平和日子、相對大的自由空間，「但那並非必然的，香港戰後所謂的成功或發迹，實際上裝嵌在一個非常暴力的冷戰結構中，或是在一個充滿血腥的地緣政治下」，這些事情一直存在。而在愈發看見東亞如韓國、台灣等地以往曾經歷的長期鬥爭後，智良認為，我們會慢慢明白更多人類的鬥爭史，也會對同遭國家機器暴力傷害的人懷有更大的同理心。回到書中援引而連結到的部分，涉藏的可說是政治，但若歸返簡樸，也就是一種人民為追求自由與不被宰制、為尊嚴和生存而起的反抗故事，「這些題目長久以來有不少藝術家、作家關注」。

徘徊在欲求連結與承認無可僭越的擺晃間，對於邊界的暴力尤其敏銳，除了再現而致的權力傾斜，在書寫的過程中，文化工業或文學場域中的權力不平等，也是智良所關注。譬如說，若要書寫非華裔的角色，你是否該為個人的創作而去剽竊故事？「這便涉及文化工業內的權力不平等」，智良直截道，例如是，為何我們香港文學圈沒有少數族裔作家？他們的臉在主流視角的確難以看見，而「我們知道的移工群體，他們也在創作，為何卻打不入文學圈的平台」？現時主流文學圈的寫作者絕大多數是華裔，「可見文學生產之中有一道門檻，或者說邊界」。在主流文學機制或運作裏，智良笑言「當然我也是既得利益者」，「雖然金錢上沒什麼利益」，但在象徵資本和話語權上，卻比非華裔寫作者多——「即是說，為何你不聽一個有創作的移工說話，為何不給予他們更多注視，為何他們的出版機會較少？」一連的發問，源自他深感「地形的不平衡」，在此不平坦地站處相對高位，使他不得不思索：「自己那聲音可以說些什麼和關注什麼？」然而，在書寫少數群體的同時，智良亦覺得毋須刻意註明，他的新書裏的少數族裔角色，則沒如此處理，「因為很多經驗是相通的，程度或許不同，但我們同處在這城市空間，或者同處在這種國族與資本主義等的政治交疊下，那種生活困難與壓迫，是可以連結的」，若然他者化去處理，「也會是一種很種族歧視的寫法」。

處所虛擬疏離 連結鄰人的可能

智良筆下所寫的「你妳我他她」大都沒有特定的性格特徵，背後未必承托着歷史，而其中一些人物出場時總有種不確定感——「有一個角色譬如林諭」、「徐路在想什麼呢」，伴隨角色而來的更多是與物質空間的互為形塑，與現身所處世界無處不在的格格不入。然而《渡》裏人物是否全然看不見內心描寫？或也不完全，除了上文所述的種種再現思考所致，智良說，「可能是能力不逮，無法令他們變得更有血肉，例如說以一個gesture觀照人生種種矛盾」，而另外更有意識的是美學選擇，智良所看的許多作品譬如說新小說和前衛電影，大都不着力描畫人物內心世界，如此或形構了他的獨特美學觀。「譬如布紐爾（Luis Buñuel）的電影，裏面的人物其實好無厘頭，你完全看不到動機，無法以性格決定論解說」，又譬如說智良很喜歡的一部George Perec的電影The Man Who Sleeps，「也是沒什麼characterization，那人就不停走來走去，整個巴黎像個鬼域空間」。

書中人物所處之境亦多是疏離荒漠的，新自由主義全球化下改造各地地景使之日復毁滅與同質化，那些身體流竄在這物質世界、虛擬景觀的社會之中，盡是對周遭高度敏銳的感官體察。對身體感官極度敏感的智良，意識到如此城市空間誘使我們「與生活、土地及自然等全然斷裂」，由此，空間的壓縮與身體感官互為形構，書內描繪的人與所處空間自然格格不入。他認為縱然資本主義令我們獲取許多物質，但同時令我們失去很多，「失去了許多相遇、相聚、社群，失去了人與土地的連繫，或是與自然界、宇宙間的連繫，時間逐被壓縮、切割」，致使人變得碎片化。故他筆下的人物，大都是疏離的、與人隔絕的，即便與自身也無法溝通，而觀看同囚於一己身軀的肉身，迹近觀賞「人形啞劇」，積木般的建築群也增添複疊於城市表象的虛擬殘影，這些不安的身體似乎無所屬之地，無家，無故鄉棲所。

然對於家和故鄉，智良總會規避如此具鄉愁之說，「許多人的sense of homing未必是故鄉，可能是所處的社區、生活中的人際網絡」，他時常想，在此處我們共同經驗的若如Ackbar Abbas所言：失去、匱乏和缺席，那麼我們失去的未必是某個屋邨、某幢建築物，或某種特色的茶餐廳，而是「另一種生活的可能性，另一種與人連繫的方式」，我們失落的，是「被資本主義、殖民狀態，或高度城市化」所切割的能力，致使一棵樹苗長不出應有模樣，盆栽被切割於共生狀態，情形如「permaculture般才能長得茂盛、自給自足」。若然我們要找回那個「家」，智良說，實際要尋回的是那些可能性，「講得偉大一點的話，就是說跟其他受壓迫者的經驗連結」，「因為我們同樣受資本主義×國家×國族的多重壓迫，還有父權、宗教權力等」，如此方能揭開國族或民族主義所遮蔽的，「看見我們的鄰人並非只有同樣說廣東話、同樣膚色的人」。

處在被剝奪和失卻許多應有連繫的同時，時而書寫和文字，是某種可以想像並連結鄰人的空間。讀《房間》時的陪伴感覺，延續至《渡日若渡海》，在步行到可以看海的地方前，智良分享了一個童年故事，至今有廿多次搬遷居所經驗的他，童年亦在反覆經驗搬遷和轉校，長年無盡的切割，沒有與同學或社區的長久關係，「有段時間我常一個人，那時住在上水，上水的圖書館好細」，在一個資源分配較差的圖書館，剛步入可進成人圖書館年紀的他，覓到館內存放着一套由志文出版社出版的「新潮文庫」，那些，就陪伴了智良好一段時光。「逃避也好，消磨時間也好，如果打開一本書可以予人如此空間，我覺得是一件很好的事」。而一本書的出版，他始終希望不是一個人躲着看而完成的，而是可以與人分享，「或者，藉着書本打開一些對話，是文學所予我的」。

文//林凱敏

圖//林靄怡、網上圖片

編輯//關曉陽

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