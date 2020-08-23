未來城市：血庫又告急 如何穩供給 血液要捐也要管

血庫存量只餘3天是警戒線，市民可能會奇怪何以紅十字會久不久就要敲鑼打鼓呼籲捐血，除了繼續鼓勵更多人加入捐血行列，最近也有醫生倡議血液管理，減低病人輸血需求，教育市民關注血液，像關注糖尿病一樣關注血紅素。

庫存剩三四日 求救「太遲」？

血製品珍貴，除了願意無償捐血的市民數量有限，亦與它的有效日期密切相關。紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩醫生指，從捐血者身上收取的血液，即日會被送往京士柏化驗總部，翌日早上開始密鑼緊鼓地進行分類和檢驗，第三天已可送往醫院，並以「先收先派」原則將更早備妥的血包派發，避免浪費。3種血製品限期各異，當中以血小板最為緊張，只有5天壽命。可儲存最久的是長達一年的血漿，由於個別病人對血漿需求量可以很大，一次消耗十幾包，儲存量故亦非常浮動，從未出現囤積。

紅血球的儲存期雖達6星期，卻是血庫告急的指標。以最近一次血庫告急為例，中心於7月28日呼籲市民捐血，指血庫存量已下降至極低水平，只有約3至4日存量；梁醫生解釋，意思正是當時紅血球的庫存量大概只可維持醫院用量三至四天。「市民可能會覺得，點解咁遲先講？不用太擔心，因為血液製品有點像食物，我們也希望它新鮮一點，儲存不需要太大量，在理想情况，10日以上的存量已經很充裕」。她強調，中心有機制嚴密監察庫存，「不會到得番一包血才發出呼籲」，包括按連續數天捐血人數以及社會整體氣氛估算，「像剛剛這次，持續一星期來捐血的人數低之外，第三波疫情又來到，市民減少外出，我們預計其後幾日未必會多番人來捐血，拉上補下」。

梁醫生補充說，平日希望每天有1100人登記，現在疫情影響，醫院非緊急服務暫停，每天有五六百人登記捐血，應已可維持。在7月告急後，現時情况稍緩，但與「10天理想存量」仍有一段距離。

醫院要用血 供應靠「運血兒」

全港醫院用血均由紅十字會輸血服務中心供應，梁醫生笑稱他們的運輸隊是「運血兒」，按各醫院預計的基本臨牀輸血量需要，每天將中心處理好的血製品派送，讓醫院的血庫自行儲存。分發給每間醫院的數量按各自所需大致固定，但若個別醫院有大型手術要做，醫院血庫仍隨時可與中心聯絡，主動出車提取額外血包。「我們每天派血都按醫院需求適量派發，其他的就儲存在中心，放在中央調配安排，彈性更大」，梁強調即使血庫存量緊張，也不會單方面減低供應，必定與醫院血庫溝通協調，「只要病人有需要接受輸血，我們一定會安排到血製品治療」。

手術室裏，「咇咇咇……」，熒幕顯示病人血壓下降，手執手術刀的醫生瞄一下指數：「麻醉科醫生，準備輸血！」──香港兒童醫院麻醉及全期手術醫學科副顧問醫生郭蕙漩笑指，這種電視劇常見橋段都是錯的，手術室裏，當主刀醫生專注做手術，麻醉科醫生「不止令病人睡着就算」，他們負責全程監察病人血壓、呼吸等身體狀况，發現不妥會通知手術醫生，同時着手處理，而輸血是其中一個方法。

人在什麼情况下需要輸血？「輸血是我們守得好緊的動作。」郭醫生稱，即使血庫存量充足，醫生都不會輕易為病人輸血，並非因為吝嗇，而是外來物對病人始終有風險，如果自身有足夠血液，必定倚靠自己供血為佳，「但如果真的有需要，我們so far（目前）真的沒有其他替代品」。

手術中輸血時機 因「病」而異

何謂「真的有需要」？郭醫生解釋，首先要看看病人狀况，如需做手術，若病人本身貧血，要輸血的機會很高。另外，肝臟負責製造凝血因子，患嚴重肝病者亦須留意。初生嬰兒（因為較易缺乏維他命K）、血友病人，或本身因心臟病或中風需服薄血藥的病人，都會因血液較難凝固而容易流血，或須預先準備血製品。

平常抽血化驗能得出全血象（complete blood picture），清楚檢視體內紅血球、白血球、血小板數量，化驗需時約兩小時。手術情況卻瞬息萬變，麻醉科醫生需即時判斷病人流失多少血液，從而決定何時輸血，以（流失）30%血液作為指標，「但這是對正常人而言，我們另外會有一些指數，通過快速測試，為有需要病人『篤手指』查看血色素」。

1/ 紅血球

郭醫生形容，紅血球就像一個抱着氧氣周圍走的人，從肺部將氧氣帶到身體不同地方。血色素則是反映紅血球多寡的指標，一般人的血色素指數大概是12至16，當跌至7或以下就需要輸血；年紀大、患心臟病、孕婦需求更高，指數跌至8或9已是警號。此外，如手術過程中病人失血而未有止血迹象，即使指數未達危險水平，醫生判斷血液將會繼續流失，或會即時輸血，「再不輸血，血色素繼續跌，死亡率和併發症機率會30%、50%、70%地上升。沒有任何其他方法可以代替的，除了別人的血」。

2/ 血小板及凝血因子

病人本身有血癌或骨髓病，「工廠」不夠血製造細胞，血小板可能本已不足。心臟病或中風患者或透過阿士匹靈控制凝血預防病發，凝血因子同時會受影響。手術室內，血小板和凝血因子都有快速測試可以大概了解相關指數。

管理病人血液 減輸血需求

除了「開源」，也有專家建議「節流」。日前，香港臨牀血液管理學會及多名醫生舉辦記者會，發表聲明建議推動「病人血液管理」。主席周雨發醫生表示，聲明為「血液管理」提供確切定義：「以病人為中心，通過血液管理加強病人健康。第二，從而減少輸血的需要。血液始終是珍貴資源，要用得其所。」他說，聲明參考國際做法，歸納三大策略：增加病人自身的血紅素、減少手術出血、改善貧血管理，將身體機能改善，加強耐受貧血程度。

1/ 手術前：吃鐵丸、打鐵針

現時香港醫院臨牀上也有相應措施減少輸血，包括術前預備。郭蕙漩稱，大部分情况下，麻醉科醫生都會在手術前先與病人見面，部分手術甚至提早於術前數星期前見面，讓病人預早改善身體狀况，她舉例，一個做預約手術而病情不趕急的病人，若幾星期前身體已出現狀况，例如缺鐵性貧血，術前三四星期可以開始「打鐵針」、吃鐵丸補充鐵質；因應不同的貧血原因，或可補充維他命B12或葉酸，惟從吸收到儲存體內需時，需視乎手術的預備時間。

2/ 手術過程：開刀要保溫

郭蕙漩醫生指出，要減少病人流血量，常用策略包括因應病人貧血狀况以微創手術取代開刀；若必須開刀，手術過程中例如調高手術室溫度，「一般是18至22℃，體溫太低會流失更多血液，有時做初生嬰兒的手術，可能調至25、26℃」。此外，手術期間麻醉科醫生會盡量保持病人血液酸鹼度和電解質平衡，按情况對症下藥，「有些人過酸是因為細菌感染，就需要給抗生素，有些人是因為腎臟問題，就可能要給藥，一些人則要以氧氣機調控呼吸」。

3/ 「儲血」自助：自體血液捐贈

在減少血製品用量上，還有「自體血液捐贈」，郭醫生解釋，一些預先補鐵的病人，預計手術過程將大量流血，可先抽血儲備，「可能做手術前8星期開始吃鐵丸，4星期前開始每星期抽少少」。不過，由於有研究發現這做法對病人益處未必太大，有人反而因此出現輕微貧血，而且若血液在手術期間用不上亦會造成浪費，她指這做法在香港並不常見。郭醫生曾親歷另一種處理：為術前血色素正常的病人，預先透過鐵丸補充鐵質，在手術前進行麻醉後，先即時抽取血液放在雪櫃保存，同時為病人補充水分，抽取的血液可於手術中使用；惟由於「一抽一給」始終有風險，亦可能造成浪費，這方法亦不常用。

另外，有一種名為「自體血液回收」（cell saver）的做法，多見於如心臟和脊椎等可能出現大量血液流失的手術，郭醫生解釋，負責手術的醫生會利用特定儀器將病人流失的血液吸走，儀器即時過濾，製造可供該病人循環使用的血液。但由於吸取的可能並不單純是血液，部分病人不適用，例如癌症患者，癌細胞可能已擴散，又或病人是孕婦，若將羊水一併吸取輸入就十分危險。

倡醫局協調 訂指標評估

周醫生補充說，聲明提到的三大策略只是基本概念，以香港情况而言，如希望血液管理實行更「到位」，除了做到上述種種臨牀處理，還要有中央統籌協調推動，即醫院管理層面支持，「上下夾攻地執行」。在社會層面，可以鼓勵市民如同關注糖尿病和血壓高問題一樣，關注自己的血紅素，並透過飲食習慣改善；醫療體系層面則可以醫療手段減少病者失血、加強血紅素；而中央層面的協調亦是必須，包括加強監察和評估措施，例如設立硬指標，「做了（血液管理）之後，病人需要輸血的量是多少，留院日數是多少。經過討論之後agree了，不同醫院都work towards這指標」。

香港在血液管理上很落後嗎？「看看與哪裏比較。」他引用數據解釋，指平均每一千人每年用幾多包血的統計上，在實行血液管理的一些澳洲、歐洲地區，數字約為20至25包。用量較高的國家例如美國，和比她少一點的加拿大，則為30至35包。香港則是25至30包，有望在具體推行病人血液管理後，將需求降低。

文 // 潘曉彤

圖 // 香港紅十字會輸血服務中心

編輯 // 劉子斌

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