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星期日生活

家明雜感：荷索的離奇家庭物語

【明報專訊】東京。櫻花盛開的季節。人潮熙來攘往的代代木公園門前，一個西裝男在等人。打扮有點kawaii的女孩，好幾次隱沒在人堆之間，在西裝男跟前匆匆走過，偷偷舉起手機拍他。

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