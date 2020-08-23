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童軍跳彈牀：九號風球無花果

【明報專訊】颱風無花果（香港天文台名為海高斯，查莫洛語Higo無花果的意思）在22小時內把香港從無風打到九號——如果無花果稍稍向北，這就是3年內第3個十號風球了。這代表什麼？

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