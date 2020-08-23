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星期日生活

開門讀書：失聲香港 發聲阿果

【明報專訊】身邊的同代人裏，我一直都佩服、欣賞阿果大哥。讀完他最近寫的《失聲香港》（繼上一次談郭柏年的新書後，又寫星期日生活老朋友的書），只覺得更佩服、更欣賞。

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