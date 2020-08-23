影像特區：唐小姐的連儂牆 / 給梁天琦的一封信

【明報專訊】紅色藍色綠色橙色紫色米黄色黄色粉紅色，編號HCCC408/2016，審理牽涉梁天琦等人的旺角暴動案，每日旁聽的人群都擠滿法庭走廊大堂。唐小姐總是第一個來到法院，第一個進旁聽席，坐到靠近被告欄的位置；風雨不改，從不缺席。在法庭的人都尊稱她「法庭皇后／之花／娘娘」。她雙眼溫柔地望着梁天琦，她說：「佢每次都會向我點頭微笑。」唐小姐已經退休好幾年，跟揸巴士的兒子同住，她2014年開始接觸社運，隨着抗爭者被捕審訊，她也跟着走入法庭。案件HCCC408/2016在高院審理過兩次，原審逾50日（2018/01/22-2018/05/18），梁天琦被裁定一項暴動罪成，判囚六年；一項不成立。重審歷時86日（2018/11/08-2019/03/22），維持原判。上面就是唐小姐的法庭聽審紀錄：82次第一，3次第二，1次第八。每次第一不是易事，唐小姐要每早4時起牀做完家務7時前出發才達到，我問她何來恆心？她說：「想畀年輕人一點支持，我當佢哋係自己仔女。」我不止一次見她在法庭掉眼淚。我問她為何有次第八？她說：「嗰朝有啲意外。」我問她為何3次第二，前面是誰？她說：「黄婆婆啩。」藍色紅色綠色粉紅色橙色紫色黄色米黄色，若果紅是熱情／紫是母愛／藍是眼淚／米黄是清茶淡飯……這是唐小姐的連儂牆，每一張MEMO紙用她一日的時間去書寫，用她晚年的時光為抗爭者築起一道意志的牆，多麼堅定，多麼美好！（彩紙原尺寸為15.0cm x 10.5cm，篇幅所限只展示78張，希望梁天琦和在囚抗爭者看到時會想起她。小圖是我和唐小姐今年3月9日到喜靈洲監獄探望華仔前所攝。）