哲學角度：我們能擺脫科技嗎？ 斯蒂格勒的追問

有些人認為這些科技牽涉某種政治議程，個人私隱落入政府手中，政府更容易監視和控制人民，減少社會的反對聲音，維持政權穩定。

值得留意的是，這種管治方式實際上是把政治的功能變成純粹控制人民，以換取龐大的經濟利益。

人面辨識系統可以協助偵查罪案，有助減少罪案；社會信用系統可以限制不守信用的人借貸和出行，等如剝奪人民的移動權利；健康碼以防疫的理由，限制人民出入境權利，甚至有親政府政黨提議限制病者進入食肆的權利。

這種威權主義看似現代，但其實根植於西方政治傳統裏，只是現在許多東方非民主國家施展得比西方更加肆無忌憚。

很多人認為自由主義奠定西方現代政治的原則，政府合法性來自人民授權，人民有權限制政府權力。與之相反，傅柯（Michel Foucault）指出，西方自由主義與生命政治（biopouvoir）幾乎同時誕生，也就是說，政治權力並非純粹來自政府施政和法律，同時透過微觀權力的技術（technologie），藉由人口管理、學校和社會規範等，系統性地漠視窮人和工人的利益，排斥經濟生產力低下的人口，毫不在乎他們的生存，或者任由他們死去。生命政治的目的在於直接施加權力於人民身上，令人民主動符合社會規範而思考和行動，最終令人民自由行動的力量瓦解。

人類與科技共生

日新月異的監控科技，令人無處可逃，許多人不禁問，我們能否徹底放棄這些科技，甚至回到沒有科技的年代？傅柯關心的是辨認出微觀權力的運作，人們想辦法去逃脫和反抗，阻止權力透過科技和社會規範形塑人們的想法和行為。新一代的法國哲學家貝爾納．斯蒂格勒（Bernard Stiegler）則別闢蹊徑，詳細分析科技的本質，深刻地改變了我們對科技的認識。對他來說，問題不在於被科技宰制或逃避科技，而是要認識到人類和科技一直共生，既不斷創造科技，同時也不斷被科技改變。科技出現同時展現人類的能力，釋放其欲望，能力和欲望不斷推動人類更新科技。引起爭議的人面辨識技術，如果不是用於大規模而無差別地監控人民之外，本身可以有助鑑定照片和真人的同一性，可用於出入境檢查證件，或電話核實使用者身分。從斯蒂格勒龐大而精密的理論來看，人類似乎很難回到沒有科技的年代。

促使人類進化的是手

他在三卷本《科技與時間》 主張，科技（technique）不是指工具或機械，不是任何外加於人的東西，而是指人類創造和運用科技作為其生存的特質，可說是本源的科技性格（technicité）。人類的科技性格，體現於人類創造和運用器具來改變其生存狀態。斯蒂格勒指出，人類的起源可以追溯至距今260至120萬年的鮑氏傍人（Paranthropus boisei，書中用舊稱Zinjanthropus boisei）。考古學家在今天非洲的奧杜瓦伊峽谷（Olduvai Gorge），發現鮑氏傍人能夠直立行走，雙手空出來可以自由行動，於是常用動物骨做工具。斯蒂格勒說：「用手而不再用爪，就是去操控……工具。只有當手可以通向藝術、人造物和技藝（technè），手才真正成為手。」鮑氏傍人腦容量大概只有現代人四成，智慧跟我們不能相提並論。比較接近我們的是距今四萬年的尼安德塔人（Neanderthal），懂得運用複雜的工具，開始出現社會組織、藝術和宗教崇拜等。考古學家列華-古漢(André Leroi-Gourhan)指出，隨着人類智慧增長，其科技性格亦有所轉變，由最初懂得比較兩件事物，認識到兩者的關係，發展到懂得以符號來表達這種關係，腦部的發展代表象徵能力的拓展，也就是人類智慧和文化變得愈來愈精緻的關鍵。值得疑問的是，現代工業和資本主義的科技、大眾媒體、網絡和消費方式，是否仍然促進人類文化進步？斯蒂格勒認為科技並非中立，而是矛盾的結合，既是毒藥又是解藥（pharmakon），網絡可以極速散播假言論，亦可以令知識共享，增加小眾言論的曝光機會。

超越馬克思和海德格

斯蒂格勒力圖突破十九至二十世紀許多哲學家對科技的偏狹觀點。十九世紀的馬克思以為科技等如機器，機械重複不斷地運轉，大大提升生產力，使工業化具有物質條件。但工業化必須依賴資本和勞動力，資本購買勞動力，勞動力投入生產，製造商品，商品再變成利潤和投資，令資本增值，而工人亦從中受剝削。馬克思清楚看到，解放工人不能靠破壞機器，反而必須令資本變成為人服務，由社會整體利益而決定如何生產。斯蒂格勒指出，二十世紀的法蘭克福學派看到馬克思沒有看到的事情，科技遠遠超出機器，科技突破同時解放人的能力和欲望，催生新的生產方式和商品，令消費社會持續不斷擴張。然而，法蘭克福學派認定科技必然宰制人類，未能提出應對消費社會的策略。

斯蒂格勒深受二十世紀的德國哲學家海德格（Martin Heidegger）的影響，但同時極力反對他對科技的看法。海德格深受德國作家榮格爾（Ernst Jünger）的啟發，認為第一次世界大戰反映科技思維完全宰制人類，人類活在科技裏面，透過可操控性、計算和預測的方式來生存，把一切事物的獨特性和可塑性，都視之為可被操控或消耗的儲備物（Bestand） 。海德格的觀點頗為悲觀，人們完全沒法逃離科技思維，把自然界的事物視為可供開採的資源，把人類視為因經濟生產而可以任意調配的人力資源，一切事物都有既定功用。與之相反，斯蒂格勒不認同人類的科技特質必然造成悲觀的未來。既然人類和科技共生，科技思維並不完全抹煞人類行動的可能性和不可預測性，而且人類並不是只在二十世紀才面對科技宰制的問題，人類早就活在科技裏，並一直改變科技。由尼安德塔人懂得生火，到今天我們運用爐具生火，同時能運用滅火器制止火災，亦可以把火藥用於煙花作觀賞之用。人類製造科技，並沒有完全失去主宰科技的能力，問題似乎在於科技的破壞力，一旦破壞則不能回復原來狀態，例如核災難或核彈爆炸，幾乎無法修補對地球的破壞。

操控科技決定善惡

斯蒂格勒借用海希奧德（Hesiod）《神譜》裏艾比米修斯（Epimetheus）和普羅米修斯（Prometheus）兩個神的形象，來解釋人類和科技共生的關係。艾比米修斯負責創造動物和人類，他給予各種動物獨特的能力，令牠們不可以完全制服對方、一統所有動物，例如皮毛用以保暖、腳可以移動迅速、視力敏銳以偵察捕獵者等，但最後卻忘了給人特別的能力。普羅米修斯見人類如此貧乏，則從奧林匹斯山偷取火給人類，從此人類可以存活下來，但普羅米修斯則面臨永恆的酷刑。斯蒂格勒說，艾比米修斯把人造成沒有一技之長的生物，人的定義不在於任何具體能力，而在於缺乏。這種缺乏由普羅米修斯的火填滿，人類的定義在於其使用的科技和達至的功效。艾比米修斯代表人類就是被遺忘本身，無法知曉被遺忘的自己（過去），普羅米修斯則代表人類意識到死亡終有一天來臨（將來），在過去和未來之間，人類運用科技來改變自己的命運。基督教或現代哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau）認為，上帝創造人類，本性是善良的，只是後天的自愛（amour-propre）膨脹，過分在乎他人對自己的愛慕，才導致惡行叢生。有別於他們的觀點，斯蒂格勒主張，人類本性沒所謂善惡，人類如何與科技共存就決定了善惡，「人類沒有任何特質，沒有宿命，人類必須發明、實現和製造一些特質，一但製造出來，這些特質就會造就人類，成為人類的特質，也就會成為科技的特質」。

從科技批判到教育

如果人類不能擺脫科技，面對鋪天蓋地的科技產品和監控，我們可以如何應對？有別於法蘭克福學派當時只接觸到電視電影這些文化工業，斯蒂格勒在近三十年目睹基因工程、生物醫學和人工智能等發展，更着重指出科技並不能掩蓋人類生命的有限性（mortality），更不能取代人類象徵能力的培養，也就是文化藝術的創造和鑑賞能力。美國未來學家雷蒙德．庫茲維爾（Ray Kurzweil）曾說：「我將任何年紀裏出現的疾病與死亡看成是要克服的災難和問題。」他認為科技可以拯救人類的未來，我們也經常聽到美容、保健產品和藥物可以有效阻止衰老，改善生命的質素。然而，我們有沒有追問科技為何必然令人生活得愈來愈好，為何生命延長必然活得更好？欲望推動科技研究，進而推動生產和消費，消費再滿足欲望。但是，為何我們重視消費的欲望，卻甚少重視培養人們書寫、思考、閱讀和交流的欲望？為何政府和大企業大量投資到國防科技、醫療科技、基因工程和人工智能等來促進經濟，卻沒有更重視平等的教育、政治教育、藝術和文化等？斯蒂格勒批評資本主義把科技連繫過度消費，令人相信科技可以改善生活，獲得快捷便利卻忽略人類實際生活的觸感，關心人工智能帶來的經濟效益遠多於職位消失後造成的失業人口，政府疏忽照顧社會上患病者和貧弱者。只要想一下政府大力提倡的STEM教育，科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）及數學（mathematics），就看到香港教育只重視跟經濟效益相關的科目，完全不重視培養人與人交流和批判思考的人文學科（arts）。斯蒂格勒主張「教育就是關懷和照顧，但不等同服務業裏的照顧。父母、康復者、教師和社會運動家教會人們共同生活，但不會摧毁自己或摧毁世界，關顧物件和事情。」要人們明白科技監控的弊端，必須具備更深廣的人文知識，明白自由人權的重量，懂得辨別似是而非的媒體報道，警惕出於當權者和企業利益的言論。科技不是人文學科以外的課題，科技與人類的存在本身就是人文學科的核心。

文//劉況

編輯//王俊杰

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