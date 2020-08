安徒行傳：承諾與寬恕的救贖．是去還留的掙扎

極權體制之有極權之力,重點不在它擁有龐大的國家機器鎮壓反對者,而是它具備了分化社會、瓦解公民團結、播種仇恨、把人們各自孤立起來,逐個擊破的能力。今次立法會「延任」一年的「人大決定」明顯就是一項精心策劃的分化圖謀,精準地朝反對派之間團結基礎稀薄、大量內部矛盾未能化解的弱點、士氣低沉的現狀狠狠出招。果不其然,真的起了「二桃殺三士」的功效,無論今次事件最後是以「去」還是以「留」作結,反對陣營已經元氣大傷。

「假讓步真分化」激發內部矛盾

去年區議會選舉反對派意外大勝之後,筆者寫過一篇評論論及「政治的重返」,回顧了2019年的抗爭運動,由「政治終結」開始帶來力量無窮的「絕望反抗」,但「絕望困境」底下,其實掩埋着各種分歧。而隨着運動有了初步的「成果」,政治必然重返,真正的考驗和更大的風險在於如何應付政權的「假讓步、真分化」,或會出現類似「革命派」與「議會迷」的爭論……事態發展至此,可謂不幸而言中。「抗爭派」力主杯葛「臨立會」,「主留派泛民」力主守住議會戰線,這些差異可以被視為抗爭中「戰術」上的討論,但也可以激化為「戰略」與「路線」的重大分歧。借用毛澤東的說話,它們可以說成是「人民內部矛盾」,也可以說成是「敵我矛盾」。

無可否認的是,「一團矛盾」的香港,主軸的對抗是「極權化的建制」對抗「民主自治力量」,但在主軸之下,還有身分認同的差異和新舊世代的撕裂。香港民主運動發展軌迹所塑造的「運動範式」,脫胎自「國安法」生效之前的「一國兩制」時代。無論議會選舉還是街頭抗爭都曾給予人們極大的想像和實踐空間,這個階段不少的「路線爭論」其實都是建基在人們可以充分享有相應的權利和自由保障之上。

不過,在「國安法」年代,這些假設已經失效。從舊範式底下發展出來的派別分歧,和路線爭論又是否適用於極權體制已經在運作的香港?

筆者早前參加一個私人飯敘,來者有不同派別背景。當時杯葛延任議會的話題並不熱烈,聚會原打算順便討論一下如何應對「總辭」。不巧當日黎智英、周庭等相繼傳出被捕的消息,與談者面面相覷,氣氛低迷,猶若「絕境」再至,大家竟忘了原來是要來聊「總辭」。「大抓捕」底下話題好像已經失去意義。

抗爭者被剝奪選戰場能力

兩日之後,被捕者獲保釋,「全城大抓捕」的陰影暫時退去,接着就爆發出這一周的大爭論。可以見得,「去與留」的選擇究竟有沒有重大意義,在極權年代並不容易確定。因為,極權體系並沒有為自己訂立遊戲規則,劃定界線,抗爭者也被剝奪了選擇戰場的能力。什麼才是構成極權體制下的有效反抗,在反抗行動之先,往往並不能確定。

誠然,正如漢娜.鄂蘭所講,政治行動之可貴在於「開端啟新」,帶來新局面、新可能,但政治行動也是脆弱和危險的,因為這些行動者往往都是未能知道他正在做的一切,其後果也是難以預測,更往往不可逆轉。所以,無論是「去」還是「留」都是那種需要巨大勇氣去承擔的行動。而如果作出的結論不是「共同進」或「共同退」,那無論是「主留」還是「主退」都有負起「分裂民主運動」責任的風險。

有趣的是,去年7月1日示威者攻入立法會之後,其實也出現過有關「去」與「留」的掙扎。諷刺的是,當時「主留者」代表着勇氣、原則、大無畏的精神,比較之下,「主退者」看起來是缺乏勝利的意志,是讓往後日子一切如常,放棄把運動推上更高台階作殊死決戰的膽小鬼。但今日回顧起來,當日如果真的留了下來,也可能是整場運動的最高點以及終結點,2019下半年的香港動人心魄的歷史也要改寫。

去年七一「承諾」齊上齊落

我們也知道,當日那場立法會被佔領的議事廳內外的「辯論」,並非理性平和的議事,但也不是以互扣帽子、人身攻擊、誅心之論的方式進行。在那場充滿張力的原則對峙中,「主退」者也非以「更佳論據之力」(the force of better argument)來終結對峙,而是訴諸肢體把「主留派」抬離現場。這看來也是解決不可解決的分歧時的一種選項。但其實,在採取這種最後手段之外,「主退派」高呼「齊上齊落」,事實上是參與了一項重要的行動,那就是對運動作出了「承諾」。

鄂蘭認為,政治行動的可貴在於開創新的局面,但每每難以預測其後果,於是,行動者儼然每次都是作孤獨無援的存在抉擇:to be or not to be?然而她並不認為政治只是「存在英雄」的獨白,因為人類可以運用作出承諾的能力,為政治行動作救贖。也就是說,對他人作出承諾、信守諾言,可以讓人們建立互信,擴大團結,可以克服和超越政治行動不可預測其後果的脆弱。為了今日的「齊落」,許諾了他朝的「齊上」;信守當天的「齊退」,成就了將來的「齊進」。

拋開「派性」 爭論中「寬恕」

另外,「派性」也是陳舊實踐的積澱,也就是薩特(Sartre)在《辯證理性批判》所言的「實踐惰性」(practio-inert),意謂在政治社會鬥爭中冒現之物,未能按改變了的需要而服務於它原來要爭取的目標,因而只會因循過去的慣性,成為約束新事物冒現的絆腳石。真正改變世界的實踐,所針對的正是形形色色的「實踐惰性」。舊泛民之為人詬病,正是這種實踐惰性。

不過鄂蘭也指出,真正自由的政治行動,不能基於「報復」而是基於「寬恕」,因為不同時空世代下的行動者,都是脆弱的。如聖經所云:「他們所作的,他們不知道。」她更認為,「只有當人們能不斷地從他們所作所為之中解放出來,人才仍是自由行動者;只有當人不斷地願意改變他們的心態以及再次重新開始,人才能被賦予開創新局面的偉大力量。」

我們站在新的國安法時代,卻往往不知不覺間用「一國兩制」末期的經驗去界定自身,劃分派別,依賴着快速過時的歷史視野,這其實也是「實踐惰性」的一種。如果據此而教條主義地爭議「去」與「留」的利弊,卻忘了在爭論中學會運用「承諾」與「寬恕」來處理「人民內部矛盾」,恐怕我們很快便會掉進類似一種「巴勒斯坦處境」,讓「派性」凌駕建立共同體的努力。

從歷史往事,從自身經驗,從漢娜.鄂蘭,我們可以學習到什麼?

文//安徒

編輯//林曉慧

