有人說程展緯也像喜愛日本文化的周庭，都是一個人與社區連結的柔性抗爭；相比起來，齊上齊落「開端啟新」的大格局，明顯需要莫大的勇氣和承擔。民主派立法會議員到底要全體延任抑或總辭，又再牽扯出一輪互相攻訐唔上唔落的局面，安徒今期繼續引漢娜．鄂蘭，認為以承諾和寬恕才可走出「一團矛盾」，得到救贖。記者今期也訪問了序言書室店長李達寧談公共討論的倫理。

另邊廂，中美關係仍然持續緊張，最新受累的是香港的航運業務。曾任職政治部的前香港皇家警察Martin Purbrick傳來新的文章，將中美關係由順變逆的背景勾勒一番，那個大家或有所聞的修昔底德陷阱，他想說的是，美中策略轉變並非始自特朗普，而他相信美國對香港作出制裁措施不會手軟，因為香港對美國而言，並無戰略利益。

形勢波詭雲譎，但看在疫情終於稍稍放緩和天朗氣清的份上，先找一個人不多的地方散吓步吧，去開車公廟，也可順道去看看尚未開放的體育館，網上吵得火熱，今期我們有建築師溫灼均的訪問。

編者話//黎佩芬

圖//程展緯

美術// 張欲琪

編輯//蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao