果殼、「肚臍」完整 免蟲蟲爭食 榴槤新貴黑刺香濃爽口

宜選1.5至2.2公斤 椗濕潤粗壯

7月起，不論是果欄、水果店、網購店或社交平台，均力推榴槤，什麼D197貓山王、D24和D200黑刺這幾個名字老是常出現，即使不吃榴槤的人，也不知不覺間記得這些名字。原來這些榴槤均來自馬來西亞，當地有超過200種榴槤，香港現時進口10種以上，市面上有那麼多不同品種，究竟如何選擇靚貨？在馬來西亞擁有果園的本地榴槤專門店「榴槤BB」，其共同創辦人袁家駒（KK）是榴槤專家，他指一般市民視果肉多、分佈平均和味道鮮甜為靚貨，若要果肉多，宜選1.5至2.2公斤、約有4至5瓣的榴槤，並要留意殼上有沒有蟲洞，榴槤椗要濕潤。

搖晃聲空洞「離心」 果肉成熟甜美

人稱「榴槤王子」、唯港薈（Hotel ICON）糕餅行政總廚何偉誠（Danny）一直推廣榴槤，不時創作榴槤甜品。身為馬來西亞人的他，對榴槤熟悉，分享當地人挑選榴槤的方法：首先果椗要粗壯，用指甲輕刮，如露出綠色部分，代表榴槤已成熟兩天，果肉新鮮。其次是搖晃榴槤，聽到空洞和「離心」聲音為佳，代表果肉成熟甜美，不黏白色的瓤。還要注意底部中央位置的「肚臍」，勿選已開口或裂開的，因其果肉過熟，容易滋生細菌，亦容易吸引昆蟲飛進殼內產卵，導致果肉壞透或蟲害。不過，肉眼判斷始終有限，最保險方法是購買時，由水果店職員打開榴槤，看清每瓣果肉是否完整無損。

貓山王、D24香甜creamy

至於產地，亦以馬來西亞為首選。KK透露他的店舖出售的榴槤，主要分為天然樹上熟及人工採摘兩種。馬來西亞榴槤屬於前者，果實於樹上完全成熟後落果，成熟後3日內最新鮮，氣味及果味濃厚和天然，比較好吃，因此受歡迎。至於泰國榴槤，大部分在七成熟左右，由人手採摘下來，經海路或鐵路運港，在推出市場之前，加入催熟劑，食味略遜。

市面當紅的榴槤主要來自馬來西亞，人氣最高的3款分別是D197貓山王、D24和今年新貴D200黑刺，這3款榴槤整體上價格每公斤約數百元，綜合果欄及多家水果店的價錢，一個約1.5至2公斤左右的貓山王，市價由400多元至600元不等，D24相若；而一個約1.9至2.2公斤的黑刺，則平均售600多元以上。Danny指味道上黑刺最濃，其次是貓山王，最後是D24。黑刺來自檳城，產量相對貓山王和D24較少，物以罕為貴，令黑刺大受追捧，價錢更比貓山王貴1倍，以一顆果肉為例，黑刺約$50，D197貓山王則約$20。記者試過3款，各有特色，喜歡香濃和爽口的，黑刺是首選；但若喜好香甜和creamy的，貓山王或D24則更合口味。KK教路，貓山王和D24首選馬來西亞彭亨州的出品，因為當地產量較穩定，不過近年屢有果商把越南和泰國的榴槤當貓山王賣，要確保貓山王來自彭亨州，最穩妥的方法是選擇有信譽的商戶。

■榴槤BB

查詢：6339 8144

網址：durianbb.com

■Hotel ICON 星級甜點網上預訂

網址：bit.ly/2FHKWFV

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com