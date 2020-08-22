e推介：視像門鐘直駁Wi-Fi 睇得又講得

門外有異動 自動通知屋主

今次推出視像門鐘的生產商Arlo，其實在去年已推出Audio Doorbell，用家可透過手機即時與按門鐘者對話，尚算方便。但由於Audio Doorbell必須連接同廠的SmartHub或base station（智能基站）才能上網並打出網絡電話到手機，若非Arlo視像鏡頭的用家，便要另外花錢購買，成本大增。而Video Doorbell其中一個改進之處是可獨立接駁家用Wi-Fi上網及打出網絡視像電話，免卻了另購智能基站的花費，對於一班注重家居保安的用家，自然更吸引。

作為視像鏡頭生產商，Video Doorbell的鏡頭當然絕不馬虎，除了可提供180度視角，也能以1:1正方形畫面比例打出視像電話至指定電話，方便用家即時觀看到大門前的狀况。另外，鏡頭亦設有包裹、人、車輛及動物檢測的警報功能，如偵測到以上物品在門前出現或經過，都能立即以視像通話通知用家，不用等到有人按門鐘才發現。而當有人試圖取下門鐘，也會觸發防盜功能，即時通知用家。

需另買火牛、蜂鳴器

論功能，Video Doorbell的確十分全面，但俗語有話「針沒有兩頭利」，由於使用視像鏡頭，耗電量較高，不能靠電池供電而必須接駁電掣。由於Video Doorbell設計上以美國家居為主，而當地電壓、門鐘系統與香港設計不同，因此不能直接駁到香港家居的門鐘系統使用。如要使用Video Doorbell，便要自行購買一個合適的火牛（交流電轉直流電）。另外，由於Video Doorbell無法接入家用門鐘系統，因此有人按下門鐘時只會手機響起而家中不會有門鐘聲。如想家居都有門鐘聲，還是要另購智能基站及無線蜂鳴器，兩者加起來都要千多元。

售價：$1480

網址：www.arlo.com/hk