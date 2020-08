疫下對策 免費播放 愛丁堡藝節移師網上 無人劇院舞照跳

每年8月在愛丁堡舉行的兩大藝術節——愛丁堡國際藝術節及愛丁堡藝穗節,同於1947年創辦,用今天的用語,前者是大台,後者是因反大台而出現。愛丁堡國際藝術節是經由主辦單位挑選和邀請,以古典音樂、歌劇、芭蕾舞等傳統的表演藝術為主,演出者都是著名的藝團和藝術家;而愛丁堡藝穗節卻是開放式的藝術節,任何人也可以參加,節目多元,以喜劇、棟篤笑、小劇場佔多,並以新進和非主流藝術家為主。今年是73 年來首次取消,兩個藝術節也把節目轉移網上。

沒海外藝團參與

雖然沒有現場觀眾,愛丁堡國際藝術節依舊把樂團、音樂家、舞蹈家,帶回音樂廳和劇院,演出最新節目,觀眾可透過YouTube免費欣賞。在封城與隔離政策下,自然沒有海外的藝團能夠參與,藝術節委約的新節目,都是蘇格蘭的藝團,像National Theatre of Scotland、Scottish Opera、Scottish Ballet等,還有英國鋼琴家Paul Lewis 與Scottish Chamber Orchestra 慶祝貝多芬誕生250周年的音樂會; An Evening with Scottish Ballet精選了近年舞團幾個雙人舞作品;另外更帶來新進編舞Nicholas Shoesmith 全新創作Catalyst,舞蹈員戴上口罩,在無人的劇院裏演出,直接回應了當下社會。另外亦特別製作了My Light Shines On: A Celebration of the Festival City的1小時節目,除了有全新製作節目的選段,還看到熟悉的面孔如Alan Cumming、Fiona Shaw和Akram Khan,談他們過往與愛丁堡國際藝術節的合作。

付款支持藝術家

大台的節目會在正式的場地表演,愛丁堡藝穗節卻在酒吧、公園、後花園、停車場、大街小巷上演形形色色的節目。雖然轉到網上,依然保持游擊式的風格。愛丁堡藝穗節是來自世界各地的新進藝術家的試練場所,同時也是製作人尋找新節目的地方。近年紅遍英美的劇集Fleabag,最初便是在這裏、由Phoebe Waller-Bridge的獨腳戲開始,隨後在倫敦的Soho Theatre上演,再被BBC看中改編成劇集。2013年把Fleabag帶到愛丁堡的便是劇場製作人Francesca Moody。今年藝穗節取消,她與兩名劇場製作人搞了一個名為Shedinburgh的網上藝術節,延續愛丁堡藝穗節的精神。「Shed」,小棚架,就像迷你的劇場,在愛丁堡的Traverse Theatre和倫敦的Soho Theatre搭建了6呎乘8呎的小小舞台,節目大部分都是一個人的獨腳戲,藝術節舉行期間的3個星期,每晚有不同節目上演,觀眾只需捐出最低金額4英鎊(約41港元),便可觀賞節目,而每個節目只播一次,不會重播,籌得金額全部用作支持新進藝術家與來年的愛丁堡藝穗節。此外,網上的藝穗節還有多個網上節目,像Fringe on Friday,每星期直播表演者在家演唱; Edinburgh Unlocked,是一個以有聲書形式出現的喜劇節目; Fringe of Colour就是從種族出發,非白人非主流藝術家的作品。這些網上藝術節都是付款節目,這也是對藝術家最直接的支持。

■愛丁堡國際藝術節

www.eif.co.uk

免費觀看頻道(至8月28日):bit.ly/31ZPYF3

■愛丁堡藝穗節

www.edfringe.com

■Shedinburgh 網上藝術節

(即日至9月5日)shedinburgh.com

文:林喜兒

編輯:陳淑安

電郵:culture@mingpao.com