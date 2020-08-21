3種毛巾質料 各擅勝場

天然棉纖維 質感柔順

天然棉纖維是植物纖維，長度一般約18至28毫米。是毛巾的傳統、主流材料。製造紡紗時愈長的纖維所需要「加捻」會愈少，毛巾質地較柔順，鬆散、脫毛機率亦較低。愈長的天然棉纖維，價值相對愈高。不同產地的纖維長度不一，通常美國、埃及和土耳其出產的纖維較長。而市面常見的絲光棉（mercerized cotton），是一種棉紗的加工處理方法，透過令纖維膨脹和收縮，使纖維呈現如蠶絲般外觀，加工時令染料更易上色，並提高吸水能力。天然棉纖維毛巾質感柔順，但面積大的款式因吸水力強，需較長時間才能完全風乾。

再生纖維 耐用不易褪色

再生纖維是近十多年的新興物料，用竹、樹皮等天然纖維，混合其他人造纖維物料而成，既有天然纖維吸水力強的優點，亦兼備人造纖維的堅韌強度，但舒適度未必及高級的天然棉質。竹較棉花粗生，所以成本相對更低。用再生竹纖維製造的毛巾優點是吸水力強、快乾和耐用。而一款名為Modal的物料，採用樹皮製成，它比天然棉吸水力更強，兼且不易褪色。

人造纖維 快乾易洗

滌綸（polyester）是常見的人造纖維，纖維的長短粗幼可由生產商決定，生產成本較易控制。其吸水力和柔軟度不及棉料，但沾在纖維上的水滴和污物易被跣走，優點是耐用、快乾、易洗。最近，不少毛巾標榜以超細纖維（microfiber）技術製作，由於纖維極細密易把污物卡住，最適合用作清潔抹布。但冲洗時幼細纖維有機會脫下，冲進大海後或被海洋生物吞吃，影響海洋生態。