顯高顯瘦法則 簡單配搭技巧 時尚日常無難度

「上窄下闊」黃金法則 營造長腿視覺

「上窄下闊」是顯高顯瘦的黃金穿搭法則，透過寬長的下身剪裁，營造延長雙腿的視覺效果，也可修飾臀部和腿部線條，令整體比例看起來更修長匀稱，特別適合梨形身材的人士。例如A形設計的連身裙，剪裁從肩膊以下位置傘開，蓬鬆的線條有助遮掩身上贅肉，惟注意衫袖不宜過於闊長，否則會令到A形效果不夠顯著。顏色方面，深沉色系的亮度較低，視覺上可以營造瘦削感，此時搭配一些鮮色搶眼的飾物，轉移造型亮點，或配上短襪讓露出的腿部顯得筆直纖細。

此外，「上短下長」也是這類打扮的另一重點。選用短版、露腰設計的上身衣物，或將衣服束到長褲或長裙內，有助提高腰線，與寬鬆垂墜的下身形成對比，令身形顯得高䠷苗條。若襯上尖頭鞋，腳形上的延伸可令穿者雙腿顯得更修長，再加一個細小輕巧的手袋作點綴，可平衡下身闊大的剪裁比例，也能提升造型時尚感，一舉兩得。

倒三角形輪廓 提升身材比例

另一顯高顯瘦法則「上闊下窄」，主要透過寬長的上衣增加視覺膨脹度，與slim-cut的下半身形成對比，倒三角形的輪廓可有效遮掩腰間和臀部贅肉，令雙腿顯得吸纖瘦修長。如近年很受OL女士們歡迎的恤衫裙（shirt dress），寬鬆傘形的剪裁優雅時尚，配上一條深色的9分貼身褲和高跟鞋，由於腳踝是雙腿最幼細的地方，露出一小截可增加層次感，提升身材比例，視覺上瞬間形成拉高效果。

如對自己雙腿線條滿意，亦可選擇將其外露，不一定要用衣物遮掩全身才顯瘦。例如T恤加短裙這類休閒裝束，可搭配一件剪裁寬鬆的外套，以模糊胯寬曲線，達至收身效果，再加上一個像IKEA Frakta Bag般超闊大的環保袋吸睛，同樣可將身形顯得更纖細。服飾花紋方面，直條紋的衣衫能營造身形拉長感，有助顯高，但注意粗條紋會強調淺色部分，增加壯碩感，反而條紋愈細密，效果愈好。

文：康詠然

統籌 / John Wan

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

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