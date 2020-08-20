Double F：疫情超市學

疫情期間情緒失控 發泄到他人身上

吃，成了絕頂療癒的事，我從未見過超市那麼多人。逛超市的日子，觀察人成了新喜好。

比如這是適合發泄的場所，在街上、車裏，有時別人擠過來時，因為疫情關係總會下意識避一避，但在超市裏排隊時，人人也怕被打尖，站得那麼貼，也看過有女孩因為站得距離較遠，一對夫婦誤會她不是排隊而打了尖，女孩提醒後，丈夫有意讓隊，妻子卻怎樣也不願意，更像是乘機把疫情時期的所有抑鬱都發泄出來，一甩手連貨帶丈夫都不要了，走了出去。

身邊很多朋友都試過在疫情期間情緒失控，將自己的焦慮找個因由發泄到其他人身上，也因此看見很多人不再相往來，想來像這個妻子也算挺好，發泄在陌生人身上，過後又一條好漢。

還有超市的收銀員，總是邀請你用自助收銀機服務，有點諷刺，自助服務最終要取代的就是人手服務，愈多人習慣使用，零售業愈快減少對員工的需求，看上去就如這些員工有份在自己的行業裏，加快淘汰自己。當然自動化與電商是大趨勢，也是打一份工而已，快快手手，將來的事誰還理會。

超市燈光明亮 豐盛的假象

在超市這種扁平的時間空間裏說將來，其實也很無力。任何時候超市的燈光都那麼明亮，像2020年的時間一樣，扁平與停滯。而在超市的明亮裏，一切都有豐盛的假象，有什麼安穩得過所有東西觸手可及，任你選擇，抽掉的東西很快又補給。

在貨架消磨時間的時日裏，有時想，人是怎樣將那些原材料，生產出種類如斯繁盛，各式名目的產品，分出不同的種類與架構，架空你的生活模式。

其實世界不會有什麼大變

在超市裏也可以觀察自己，所有食物拿上手都搜尋一番相關資料。活在這個世代，大概是最多食物被冠為superfood超級食物的時代……食物允諾你健康未來，在時間平滯的2020年。

就這樣在貨架前消磨掉意志，忽然領悟其實世界不會有什麼大變，什麼事也不會摧毁這種建立起來、架構清晰的生活觀，不是疫情，當然也不會是民主需求。

文：方太初