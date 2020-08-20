日本名酒工藝亮相拍場 山崎55年最老威士忌注目

在《悠長假期》劇情中，木村拓哉和山口智子酒不離手，常在鏡頭下拿着酒杯，一屋擺滿啤酒和紅酒，見證1990年代日本典型優皮族生活。但近年，在日本收藏界叱咤風雲的卻是日本威士忌。

日威清新果味濃 具投資潛力

歐洲的威士忌味道濃郁，一般人未必易接受，但日本威士忌味道相對清新、果味濃，就像《悠長假期》般清新、青春、「易入口」，很受東方人歡迎。在2000年代起，日本威士忌逐漸獲國際認同，出品開始受青睞。價格方面更持續上漲，躍升為具投資潛力的藏品。日本山崎酒廠的一款2013年出產威士忌被國際評論家Jim Murray評價為世界第一後，自此鯉躍龍門。

邦瀚斯葡萄酒及烈酒部亞洲區總監林安泰說，山崎酒廠於1923年由鳥井信治郎在京都西南近郊創建，是日本首家商業威士忌酒廠。今次在拍賣領銜的「山崎55年」是該廠陳年最久的威士忌。「它在1960年代蒸餾，限量生產100支，比近年屢破單支日本威士忌拍賣紀錄的『山崎50年』歷史更悠久，極度珍罕。」他說威士忌在拍場很受歡迎，去年8月「羽生伊知郎全副撲克牌系列」在邦瀚斯拍賣會便刷新單一日本威士忌拍品世界拍賣紀錄。「系列獲一名亞洲女藏家以719萬港元投得，比2015年由邦瀚斯拍下的舊紀錄高近一倍。」

■「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會

日期：8月21日（明天）

地點：金鐘太古廣場一座20樓 邦瀚斯香港拍賣廳

查詢：www.bonhams.com

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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