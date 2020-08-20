學懂護眼 踢走皺紋 抗疫期間展現亮麗明眸

五官之中，眼睛是最先衰老的部位，礙眼的皺紋更會令人看起來顯老，為何眼部的四周會比較容易出現眼紋？皮膚科專科醫生林嘉雯指出：「由於眼周皮膚是全身皮膚最薄的地方，所以會比其他身體部位包括面部皮膚脆弱。」眼部皮膚亦是身上最活躍的部位，「我們需要經常眨眼來保持眼睛滋潤，以及透過不同形態來表達喜怒哀樂，所以亦會導致眼部的骨膠原蛋白容易流失，造成皺紋及鬆弛等問題。」她補充說。

長時間用電腦電話 眼睛易起紋

除了年齡增長因素，日常生活中的不良習慣，也會令眼周肌膚出現老化狀態。林嘉雯表示，經常捽眼、大力卸妝，以及除戴隱形眼鏡時的拉扯，都有可能傷害眼部皮膚形成眼紋。「很多都市人也會花長時間觀看電腦，使眼部皮膚得不到充足休息，加上不自覺用力瞇起眼睛，或向下望手機，都有可能形成眼紋。」那電子產品的藍光，是否如坊間所指，會導致產生眼紋或是黑眼圈？林嘉雯指出，「藍光對眼部皮膚直接造成的傷害暫時未有定論，不過，已有研究指藍光有可能造成皮膚色素加深、泛紅及老化問題。」

要避免眼紋出現，不少人都會塗抹眼霜延緩老化。面對市面上種類繁多的護眼產品，林嘉雯指出，維他命C、維他命E、葡萄籽精華、綠茶精華，以及大豆精華等，都是眼周肌膚的重要護膚成分，在減淡幼紋功效上較為顯著。另外，不少人也誤以為眼霜的成分跟面霜分別不大，而把面霜充當為眼霜。她提醒大家，「面霜未必可以當眼霜，因為眼周的皮膚比較柔嫩，再加上護膚品有可能進入眼睛，蘊含刺激成分如果酸、水楊酸等的產品，並不適用於眼部四周」。另一方面，由於眼部護理產品比較滋潤，所以亦不適合於面部使用，她解釋：「因為面部皮膚一般皮脂腺比較發達，若使用過度滋潤的護膚品，有可能造成毛孔閉塞，所以應該依指示用在適當的部位。」

保持良好習慣 做足防曬工夫

除了注重保養工夫，林嘉雯表示亦應從生活細節入手，防止眼紋出現其實與其他皮膚護理一樣，宜保持充足睡眠、心境開朗、均衡飲食、少進食糖分、不煙不酒、適量運動，以及在長時間工作後，定時閉上眼睛短暫休息。她提醒大家必須做足防曬工夫：「紫外線是眼部皮膚的大敵，每天塗防曬的時候，絕對不能忽略眼周的皮膚；而陽光燦爛的時候，應佩戴太陽眼鏡避免瞇起眼睛」。

至於改善黑眼圈問題，必須要根據成因，對症下藥才會有效果。「黑眼圈的問題比較複雜，成因可以是皮膚問題，例如眼皮薄導致血管浮現，或者色素沉澱，又或者受皮膚鬆弛而影響。」另外，皮下血液循環不良或結構問題，例如淚溝、眼袋也有影響，有些人甚至有可能因同時有多個問題而引起黑眼圈。她再三強調塗防曬的重要：「萬變不離其宗，塗防曬及抗氧化物，都是預防黑眼圈及衰老的不二法門」。

■ Profile

林嘉雯：皮膚及性病科專科醫生，曾為香港中文大學醫學院榮譽助理教授。

文：劉詩言

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

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