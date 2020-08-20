8D環繞音效 為跑友打氣

【明報專訊】近年多了人一邊做運動一邊聽歌，不少生產商在設計上都向這方面進發。但在Bang & Olufsen眼中，只加強防水防汗還未足夠，最近便與瑞士運動品牌On合作，推出Beoplay E8 Sport On限量版的運動TWS。其實Beoplay E8 Sport本身的規格已十分不錯，除了支援IP57，可處於1米水深內30分鐘而不影響操作，更具有防汗功能。而特別版為了加強耳機保護，充電盒加入了抗腐蝕的陽極氧化鋁，亦保留普通版的防滑紋理，不怕跣手。