特色耳機：「福音戰士」細緻音色 討粉絲歡心

此外，廠方亦請來為導航員伊吹摩耶一角擔任配音的長沢美樹，由她聲演耳機的語音指示，對於粉絲來說特別有親切感。

高中低3頻平衡

雖然這款聯乘耳機是廠方首度推出的TWS，不過在內涵上都落足心機。耳機內置一個6.4mm動圈驅動單元，配合極薄的振膜設計，提升音色的細緻度及人聲表現；配合廠方的特別調音，高中低3頻更平衡，長時間聽歌都不會令雙耳疲勞。

此外，耳機採用了Qualcomm QCC3020晶片，支援藍牙5.0及aptX傳輸編碼，令耳機連接更穩定之餘，音質也更佳。在使用SBC或AAC編碼時，耳機單次充電後最多可連續使用9小時，配合內置950mAh電池的充電盒，可額外充電6次，差不多一星期不用為充電盒充電都夠用。

■規格

連接：藍牙5.0

耳機電量：4小時（通話）、9小時（SBC/AAC編碼）、6小時（aptX編碼）

充電盒電量：950mAh（可為耳機完全充電約6次）

重量：87g（耳機連充電盒）

售價：$1680

查詢：3188 0767