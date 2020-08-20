真無線耳機換殼襯衫 請耳朵歎甜美馬卡龍

近年不少日本生產商都落足心機開發TWS，新冒起的AVIOT便是其中之一。廠方去年推出TE-D01g，其10小時特長連續播放時間及音質，引起不少用家關注。最近廠方則力推少女系耳機，特別在日本訪問了100名女性用家，發現法式甜品馬卡龍最受她們歡迎，於是便將這概念放入新作TE-D01i，將充電盒外形設計得酷似馬卡龍，配上3種柔和的顏色——白、粉紅及湖水綠，令耳機的少女味大增。

充電盒變身補妝鏡

除了在設計上落足工夫，廠方亦特別與日本漫畫及插畫家江口寿史合作，在耳機外殼、包裝上加入漫畫元素，活用了他拿手的美少女畫作來作賣點。此外，每款耳機亦附送2款耳機外殼，用家可隨心情、衣著轉換。值得一提的是，充電盒亦有別於一般耳機型號，盒蓋內特別加入小鏡子，令充電盒不單止可為耳機充電，也可用來補妝，十分貼心。

加細耳膠貼合女生耳道

現時不少入耳式耳機提供的耳膠，都針對男士而設計，由於女士的耳道較窄，長時間佩戴下可能會不適。作為針對女用家的耳機，TE-D01i特別提供SS（一般最細為S）體積矽膠耳膠，令女生戴得更舒適；加上耳機單邊重量只有6.1克，長時間佩戴都不會有太大負擔。跟機亦附送S及M體積泡沫質料耳膠，想提升耳機隔音效果，也不用另外購買。

一按聽清環境聲 連續播放8小時

為方便用家出街使用，廠方特別為耳機加入環境聲（ambient micro）功能，只要按一下耳機按鍵，便可更清晰聽到環境聲音，購物時不用除下都能與店員溝通。而耳機最長連續播放時間為8小時，配合充電盒則可提供額外30小時的使用時間，電量足夠數天使用。此外，耳機支援IPX5防水濺功能，女生做運動時聽歌，之後可用水冲一冲，不怕殘留汗味。

■規格

連接：藍牙5.0

耳機電量：4.5小時（通話）、8小時（音樂播放）

充電盒電量：500mAh（可為耳機完全充電約4次）

重量：6.1g（單邊耳機）、48g（耳機連充電盒）

售價：$880

查詢：2618 7388

文：勞耀全

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com