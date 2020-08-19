房跑×越野車 混合設計俘虜花心車主

奧迪的香港代理權於不久前正式轉到新公司，新舊交替之間，加上疫情夾擊，不少來港新車的宣傳工作或多或少受影響，其中一部可能被錯過了的好車就是Q3 Sportback。

中型尺碼 適合香港路面

一直認為Q3車系，是奧迪SUV家族中最適合大部分香港買家，最大原因是它的尺碼不像Q5、Q7般巨型，又比小型SUV Q2大上不小，無論駕駛難度以至車廂空間都可算是在中間落墨，最適合路面不算太闊、城市街道較多的本地駕駛環境。不過，第一代Q3（發售年期由2011至2018年）的外形設計略嫌單調平庸，欠缺個性，未能令人留下深刻印象；2019年出場的第二代，車身增加了不少細節，加上被修飾得更富動感，感覺比第一代討好得多，不過若說要一擊即中吸引車迷付款買入，相信今次測試的Q3 Sportback會更能取悅SUV準買家。

加斜背元素 外觀輕盈活潑

SUV源自車身比一般私家車大型、線條方頭方尾的越野車，要設計出外形吸引的新款SUV，先天上就有較大限制。近年車壇興起了混合式的設計概念，不少品牌將斜尾房跑車（fastback）元素融入SUV之中，希望為新款SUV塑造較時尚及討好的外觀。奧迪就是採用這手法設計出Q3 Sportback，希望將第二代Q3變得活潑。

與依循傳統SUV設計的Q3相比，Q3 Sportback的車身長度增加了16毫米，闊度縮窄了6毫米，高度下調了49毫米，這3組數字看似不太多，但其實組合起來就令Q3 Sportback的外觀比Q3輕盈瀟灑，尤其是車高下調後，最能令外形線條顯得「跑車化」起來，相信會更易吸引年輕（或心境年輕）的家庭車買家。

多彎路窄 操控輕鬆平穩

車身外觀雖有明顯分別，但其實Q3 Sportback與Q3都是採用同一規格的福士集團MQB新型底盤，兩車的前後軸距同樣是2680毫米，引擎與內裝的配套也大致相同，因此駕駛感覺非常相似。或許有人會問，車身高度下調了，會否令操控感變得靈活？筆者試車時也曾有這樣的想法，但當認真地回想更早之前試駕「傳統版」Q3的感覺，便發覺兩部車提供的操控特性相差不如想像般大。在彎多路窄的西沙公路一帶，無論是Q3還是Q3 Sportback，都能輕鬆自如又步履穩妥地入彎、出彎。它們始終是SUV，身手一定不像房跑車般靈活敏銳，但在西貢一帶路面駕駛，提供的駕乘質素肯定比大尺碼SUV優勝，乘客不太會暈車浪（大型SUV重心高，面對接連的彎路，乘客往往較易感受到有如坐船般的搖晃感）。或者正如前文所說，像Q3 Sportback這一類尺碼適中的SUV，真的最適合香港的駕駛者。

地台偏低 後排乘客無壓迫感

換了斜尾造型後，另一疑問是後排乘客會否感到侷促，甚至出現「頂頭」的情况呢？無可否認，Q3 Sportback尾車頂位置的線條比Q3下滑得較急，加上整體車身高度稍矮，透過車窗外望，視野或者不如Q3般開揚，但除非閣下身高逾6呎，否則坐於後座也不會太狹窄，畢竟這車的地台以SUV來說屬於偏低，加上設計師盡用了車身空間及設定了舒適的座位椅背角度，因此後排乘客亦能有寬敞的乘坐感。真正稍受影響的是行李尾箱的調節靈活度，由於後排座位的前後移動距離減少了20毫米，故此將尾排前移摺疊以提高尾箱容量時，最大容量會由Q3的1525公升稍降至Q3 Sportback的1400公升，但在一般狀態下，行李尾箱仍然十分實用，足以應付日常需要。

說到底，購買SUV的準買家要在Q3和Q3 Sportback之間選擇，最大考量的就是對車的審美觀，如果喜歡較重動感的跑車化造型，選擇Q3 Sportback是沒有錯，但也要理解，它的快跑以至整體操控表現並沒有跟造型一樣變得進取。另外要考慮的是兩車的價格，採用同一副230匹引擎及quattro 4輪驅動佈局的Q3，在港售價會比Q3 Sportback便宜了約5萬元，當中的價格差別是否值得，老套一點說就真是見仁見智了。

■Audi Q3 Sportback

45 TFSI quattro S Line Sport Edition規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1984c.c，直4，渦輪增壓

馬力：230hp/5000-6200rpm

扭力：350Nm/1500-4300rpm

傳動：7前速自動（S tronic）

驅動：4輪驅動

長闊高：4500×1843×1567mm

軸距：2680mm

車重：1625kg

售價：$499,000起

查詢：2291 0000

文：莊達民

編輯/ 梁小玲

美術/謝偉豪

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