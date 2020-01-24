Watch News：德國製表重鎮175年美學

Ludwig系列用上羅馬數字、低調時標、鐵路分鐘標記設計，讓人聯想到懷表，這亦是Nomos以此製作紀念表款的原因。跟其他Ludwig不同，3款時計均配有白色琺瑯表盤，靈感同樣來自懷表設計，配搭經典柳葉形回火藍鋼指針，藍寶石水晶底蓋飾有限量版「175 Years Watchmaking Glashütte」雕刻。

Ludwig-175 Years Watchmaking Glashütte手動上鏈版本備Alpha機芯，Ludwig neomatik 39配備DUW 3001機芯，Ludwig neomatik 41 date則配搭DUW 6101機芯。透過表底的藍寶石水晶玻璃可以看到Glashütte機芯特色：四分之三夾板，回火藍色螺絲，羅紋拋光和Nomos擺動系統，而Nomos也是全球少數幾家能夠生產這種擒縱裝置的製表公司之一。其中Ludwig neomatik 41 date是首次換上了以羅馬數字顯示日期功能，而3枚腕表亦特別以天文台認證腕表的標準調校，每款限量175枚。

■查詢：nomos-glashuette.com

文：張曉冬