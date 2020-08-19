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2020年8月19日星期三
FEATURE
疫市「平靚正抵」新作 39毫米潛水表青出於藍
Watch News：德國製表重鎮175年美學
型格腕表鏈帶輕鬆換
房跑×越野車 混合設計俘虜花心車主
同級對手：斜尾矮身富跑味
風暴難測 季尾小心 做好準備 保障安全
環保意識：減碳救地球 防止風暴增強
解構詞彙：破壞王「山竹」被除名
站在前線：百年追風 從人手到電腦
助人換食宿 簡樸走天涯 善心旅人 「義」式深度遊
Bulletin：吹髮扮靚 不忘愛惜乳房
花卉帆布鞋 藏思父之情
站在前線：百年追風 從人手到電腦
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【明報專訊】香港天文台於1883年成立，百多年來站在前線預測和追蹤風暴。早年的專家用人手記錄氣象資料，但今天已用電腦記錄，並透過網絡向市民發布消息。
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