解構詞彙：破壞王「山竹」被除名

1. 命名

1970年代以前的熱帶氣旋主要用女性名稱命名，後來加入了男性名稱。在2000年起，亞太地區的颱風委員會共議出一份有140個名稱的名單，輪流為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名。2018年襲港的「山竹」是由泰國命名，「獅子山」、「啟德」則由香港命名。為免勾起大眾傷痛回憶，委員會會把曾造成嚴重破壞的風暴名稱除名，例如「山竹」就剛在周一（8月17日）被除名。

2. 熱帶氣旋

熱帶氣旋是低壓系統的統稱，按風力大小劃分為不同等級，而我們常說的「颱風」就是其中一個等級。

3. 警告信號

當熱帶氣旋靠近香港，天文台便按預料所受風力的影響程度而發出警告信號，即常說的「風球」。若參照上述熱帶氣旋等級表，當本港掛10號風球，風力每小時118公里或以上時，風力便屬於「颱風」等級。在1973年以前，警告信號細分為1至10號，因太複雜改為目前的級別制。

4. 移動路徑

氣旋移動時為何會轉彎或「吹回頭」？原來它像河流上的樹葉一樣，受附近水流引導。當氣旋附近氣流減弱，氣旋向前移動的速度會減慢，這時若後方有低壓區牽引它，便可能「吹回頭」。

5. 風眼

打風期間網絡常流傳一些用手機拍攝的所謂「風眼」照片，但其實要在高空或用衛星雷達才有可能拍得清楚。當受影響地區進入風眼外圍的「眼壁區」後風力會增強，但當進入風眼範圍後風雨會明顯減弱，但不可掉以輕心，因離開風眼後再次進入「眼壁區」會再度增強。