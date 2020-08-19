環保意識：減碳救地球 防止風暴增強

面對愈來愈勁的風暴，我們可以怎樣？「風暴是自然現象，我們根本無法跟它抗衡，唯有轉個角度，從源頭入手，針對全球暖化。」控制海水溫度上升，理論上可避免熱帶氣旋持續增強。「不過，就算有辦法控制香港水域的溫度，也無法控制周邊水域的情况。海洋連接全球不同地區，沒有地方可獨善其身。」譚志勇說縱使香港沒出現融冰，在全球暖化趨勢之下，各地海平面的高度也會持續上升，日後因風暴所產生的風浪會愈來愈大，預料沿岸地區在未來將受到更大挑戰。

「全球科學家正在想辦法紓緩全球暖化問題，如研究方法處理地球過多的二氧化碳等。不過，最重要還是大家從生活習慣中減少碳排放，如節約用電、少吃空運的食物等。」他說學界的研究十分重要，但目前缺乏資源和人才，冀盼日後有更多年輕人投身科研為人類出力。