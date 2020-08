辣媽CEO：小T返唔返英國的決定

最後選擇如何 根本沒有對錯

本來4月返英國的機票,改完又改,最update的是改至9月30日。但在英國疫情依然未受控的情况下,再加上大學已經宣布所有課堂改成網上上課,Year 3本來只需要上頭兩個sem的課就完,返英國的意義何在?一個20歲的年輕人,究竟何去何從,該如何作選擇是好,有幾混亂煩躁,可想而知。

正常情况之下,留學生應該陸陸續續出發,準備報到開始新學年。有不少家長問我,究竟會否讓小T返英國,直到目前這一刻,我都未有答案,因為回不回去,我話不了事,要看小T最終作的決定。我能做的,是為他分析每個選擇的取捨和影響。

有朋友問我真的可以完全放手,咁大件事,真的任由兒子做決定?要是他做錯決定怎麼辦?難道眼白白讓他錯,代價太大了吧?我之所以如此安心又有信心,先不論小T最後的選擇如何,我可以堅定地告訴大家,絕對不會錯,但同時亦不會對,因為根本沒有對錯之分!

就用去機場搭飛機作例子,從不同的地方出發,坐什麼交通工具,坐巴士的不能說坐港鐵的是錯的吧?坐港鐵的也不能說坐的士是太奢侈吧?各適其適,豐儉由人,目標只有一個,只要去得到機場就得,對不對?

「if things don't go right, turn left」

人生本來就是旅程,每一程都有不一樣的風光經歷,總有意想不到的驚喜或者驚嚇。經一事長一智,誰都沒有透視眼可以預知未來,誰個不是邊走邊學邊交社會大學的學費,摸着石頭過河成長的?有句英文講得好,「if things don't go right, turn left」!只要放低對錯的思想包袱,the only constant in life is change,這個永恆不變的真理,愈早知道愈好。

其實我最介懷的,是小T未曾好好享受過大學的生活。第一年為了追進度而搏命讀書,除了上堂,就是在圖書館裏拼搏。雖然有機會重拾他最愛的乒乓球,但本來一早講好一定要趁機會和幾個buddy孭背囊遊歐洲,以目前的情况,幾想去都不敢去。要是最終真的不能成行,實在太可惜了!

已經8月中,難道不焦急?小T都唔急,我有什麼好焦急?

文:張慧敏

作者簡介:資深獵頭人,企業培訓顧問,家庭CEO,辣筆寸嘴,擅長對付怪獸家長。

