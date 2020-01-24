辣媽CEO：小T返唔返英國的決定

最後選擇如何 根本沒有對錯

本來4月返英國的機票，改完又改，最update的是改至9月30日。但在英國疫情依然未受控的情况下，再加上大學已經宣布所有課堂改成網上上課，Year 3本來只需要上頭兩個sem的課就完，返英國的意義何在？一個20歲的年輕人，究竟何去何從，該如何作選擇是好，有幾混亂煩躁，可想而知。

正常情况之下，留學生應該陸陸續續出發，準備報到開始新學年。有不少家長問我，究竟會否讓小T返英國，直到目前這一刻，我都未有答案，因為回不回去，我話不了事，要看小T最終作的決定。我能做的，是為他分析每個選擇的取捨和影響。

有朋友問我真的可以完全放手，咁大件事，真的任由兒子做決定？要是他做錯決定怎麼辦？難道眼白白讓他錯，代價太大了吧？我之所以如此安心又有信心，先不論小T最後的選擇如何，我可以堅定地告訴大家，絕對不會錯，但同時亦不會對，因為根本沒有對錯之分！

就用去機場搭飛機作例子，從不同的地方出發，坐什麼交通工具，坐巴士的不能說坐港鐵的是錯的吧？坐港鐵的也不能說坐的士是太奢侈吧？各適其適，豐儉由人，目標只有一個，只要去得到機場就得，對不對？

「if things don't go right, turn left」

人生本來就是旅程，每一程都有不一樣的風光經歷，總有意想不到的驚喜或者驚嚇。經一事長一智，誰都沒有透視眼可以預知未來，誰個不是邊走邊學邊交社會大學的學費，摸着石頭過河成長的？有句英文講得好，「if things don't go right, turn left」！只要放低對錯的思想包袱，the only constant in life is change，這個永恆不變的真理，愈早知道愈好。

其實我最介懷的，是小T未曾好好享受過大學的生活。第一年為了追進度而搏命讀書，除了上堂，就是在圖書館裏拼搏。雖然有機會重拾他最愛的乒乓球，但本來一早講好一定要趁機會和幾個buddy孭背囊遊歐洲，以目前的情况，幾想去都不敢去。要是最終真的不能成行，實在太可惜了！

已經8月中，難道不焦急？小T都唔急，我有什麼好焦急？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第307期]