教大GPS：教師也需要社會經驗

實戰經驗 提升教學質素

為解決以上問題，最直截了當的方法就是讓教師親歷其境，拓展視野。以下有兩個例子：

￼ 負責商科的沃老師，在一次外地探訪中，到Google總部體驗員工的工作情况。她把經歷以影片形式一一記錄，並以此為個案研究，融入教授人力資源管理的議題當中。

￼ 筆者在中學任教時，參加企業初創活動，在3天的創業過程中，明白企業起步的流程。根據是次經驗，在往後的學年設計並推行校本的初創課程。

助教師走出學校實習

以上兩個例子，反映教師吸收外界實戰經驗的好處。首先是提高教學的質量，沃老師因個人視野的提升，把例子信手拈來融入教學中。更重要的是，說故事者就是故事主角，令她的講解更清晰，更具說服力，學生會更投入。其次是觸發教學創新，筆者和不同的教師都曾有相同的經歷，就是在親身感受過後，從中發現到現有教學（甚或課程）的漏洞或潛藏的新教學機遇。藉此發現為突破點，並根據學生的需要，思索發展全新的課程。這得要強調，創新課程的出現，還要考慮教師對課程的經驗及工作需求等因素影響，但提高教學的質量及觸發教學創新這兩大貢獻，的確值得注意。

在考量教師的專業發展時，教師大都把注意力集中在教學法或課程自主上。但以上例子提醒了我們，激活教學及課程最直接的方法，就是讓教師親歷其境。對新進教師而言，這是提升個人歷練與強化教學的渠道。對具經驗的教師來說，是展示自主、調適教學的機會。所以，教育局實可考慮為教師增設現職實踐計劃，為教師提供有薪假期，到與本科有關的職位實習數星期，激活教師提升教學質量與創新的機遇。

文：何振聲（香港教育大學教育政策及領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第307期]