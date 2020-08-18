親子筆陣．營媽在加：回流加拿大後的改變

從職業女性到萬能主婦

回想在香港的生活，真的非常幸福，有工人姐姐幫手，讓自己可以安心在外面工作，平日可以十指不沾陽春水。但在加拿大，我沒有工人姐姐，所有事情都需要一腳踢，包括煮食、清潔、接送和跟進小朋友的學業，成為一個萬能的家庭主婦。因此，我由衷地佩服每位加拿大媽媽，她們都非常能幹。

我由一個日理萬機的職業女性，搖身變為處理瑣碎家事的家庭主婦，心理上甚難適應。幸好，這幾年間，我逐漸建立回自己喜歡的營養師工作，家務也開始上手，雖然是忙上加忙，但心理上反而慢慢安頓下來。

以車代步 較少外出飲食

以前我在香港是無車一族，出入都乘坐公共交通工具。每天步往車站候車，到站後又再步行返公司，若以步數計算，我每日都輕易走超過1萬步，消耗不少熱量。但在加拿大，出入以車代步，每日步數一般少於5000步，低於正常運動量，因此要保持體重，還需要刻意做一些恆常的運動，這也是很多人移民加拿大後，體重持續上升的原因。

不過，亦有些人回流加拿大後比之前清減的，因為在加拿大，較少出外飲食，整體飲食會較清淡。亦因為地大物博，生活節奏較慢，有些人會開始建立定期運動的習慣，以我丈夫為例，他來了加拿大開始每天跑步，更注意身體健康。

知慳識儉 價值觀改變

以前在香港，隨意購買喜歡的衣物、添置小朋友教材，不知不覺地囤積了大量無用的東西。回流加拿大後，完全改變了消費模式，變得知慳識儉。由於加拿大的高稅制，收入被扣稅後所餘無幾，沒有太多閒錢，奢侈品自然可免則免。大部分加拿大人衣著樸實無華，名牌手袋少之又少。住了幾年以後，慢慢覺得很多物質並非必要。還有，從前在香港吃一個每人近千元的自助餐都面不改容，現在回想，覺得花這麼多錢吃飯，實在匪夷所思。不過，加拿大人還是會省錢來消費的，都是用在旅行和改善家居環境方面。雖然我現在於物質上不算富裕， 但心靈非常富足。

文：Priscilla

作者簡介：註冊營養師，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第307期]