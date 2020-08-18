聯合國難民署首次與小樹苗教育出版社合作，推出手繪兒童故事書《NADIMA 納迪瑪逃難奇遇記》，講述一名生於南蘇丹，名為納迪瑪的小女孩，跟隨其他難民逃至烏干達尋找安身居所的故事。以小朋友第一身的角度，描述難民的種種遭遇，包括與父母分離、居所遭到破壞、捱餓受凍及被士兵追捕等經歷。最終納迪瑪成功抵達聯合國難民署的營地，生命安全終受到保障。故事書最後更有適合親子時間討論的反思問題，帶出「施比受更有福」的精神，讓孩子明白除了金錢援助，還有很多方法可以身體力行，幫助世界另一端有需要的人。聯合國難民署希望透過寫實的手繪故事書，鼓勵兒童認識難民的真實處境， 培養對世界的關懷。

■《NADIMA 納迪瑪逃難奇遇記》

售價：$62

銷售點：本港各大書局

備註：於聯合國難民署官網www.unhcr.org/hk/nadima捐款$80或以上，該署將以郵遞方式贈送《NADIMA納迪瑪逃難奇遇記》一本（只限本地郵寄）

■送《NADIMA納迪瑪逃難奇遇記》

聯合國難民署送出《NADIMA納迪瑪逃難奇遇記》予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額35個，每人可獲圖書一本。截止日期：8月25日，送禮詳情請按： 《NADIMA納迪瑪逃難奇遇記》。

[Happy PaMa 教得樂 第307期]