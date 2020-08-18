家家有禮：未雨綢繆 預備充足口罩

【明報專訊】疫情反覆，雖然回校上課的日子仍未落實，但家長也需要為新學年未雨綢繆，讓孩子有充足的防疫產品，例如預備足夠的口罩。「Maskology 口罩．學」創辦人是兩名從事教育工作、土生土長的80後港爸——豆爸爸和洋爸爸，他們與其他家長一樣，希望能準備足夠的高質素口罩，令小朋友能安全舒適地活動及上學。