遨遊書海：漫遊書本世界 南極歷險高原送書 翻開奇妙旅程

文︰沈雅詩

炎炎夏日，當然要找個「涼浸浸」的地方避暑，不如來一趟南極之旅吖！書伴我行（香港）基金會項目總監梁鳳儀（Angela）推介、奪獎無數的《極地重生︰薛克頓的南極遠征》，正是發生在我們難以涉足的南極國度，「當你進入故事裏面，就好像親歷其境，極具震撼力！」

真人故事改編 浮冰極地求生

「故事來自真人真事，講述在1914年，英國探險家薛克頓帶領28人遠征隊，駕駛着『堅忍號』到南極，打算締造首個橫渡南極大陸的紀錄。可是計劃沒有成功，探險隊與浮冰不斷奮戰，最後堅忍號沉沒，大家要在浮冰上紮營，作者畫風細膩，場景寫實」，Angela說，不期然令讀者感受到人類在大自然的渺小。但探險隊並沒有放棄，他們想盡辦法求生，很不容易才登上象島。

故事結局是薛克頓率領一支小隊離開象島向外求援，終於28人全部獲救，結束700天的極地求生歷險。無論小朋友是想感受一下南極洲的冰川，抑或想來個大冒險，Angela都極力推薦這本書，「只是33個章節，每章節用上跨版插畫、簡短的文字，就好像跟遠征隊一起經歷了一段超乎想像的奇蹟！」

以閱讀連接高原山區

遊覽完南極，不如攀上美國肯塔基州的高原看看。《圖書騎兵隊》是Angela另一本心水推介。故事背景發生在1930年代的美國，男孩阿凱和家人住在人煙稀少的肯塔基州高山上，靠耕種和牧羊生活。

不過，一班女圖書館員的出現，為這片枯燥的高原注入色彩。這班女圖書館員對Angela來說，很有親切感，「大家都是推廣閱讀」，但當然，這群女圖書館員比Angela更辛苦，她們每兩星期要騎馬上山送書，不管颳風下雨，也從不間斷。全憑「圖書騎兵隊」的熱忱，令山區居民有機會從書本接觸外面的世界，也勾起了向來不好學的阿凱對書本產生好奇，他終於打開了書……這一幕，令Angela很感動，「看見小朋友由不愛看書到愛上看書，肯定是每個閱讀推廣人的最大回報」。

探索15個城市 發掘有趣冷知識

登陸過南極、走訪過美國高原，小朋友們，還未玩夠？那麼，《好多好多》肯定能滿足大家環遊世界的欲望了！作者馬可‧馬汀帶我們一口氣探索世界15個城市，包括埃及開羅、法國巴黎、冰島雷克雅維克、巴西里約熱內盧、日本東京……還有我們熟悉的香港啊！「這本書說了很多冷知識，例如原來全日本有560萬台自動販賣機；南極洲雖然人煙罕至，但竟然亦有一台ATM（自動提款機）。」Angela相信，小讀者會覺得此書很有趣。

去旅行，除了觀光，了解當地的風土人情同樣重要。她介紹的《世界的孩子，不一樣的生活》便是一扇窗，讓香港的小朋友通往意大利、日本、伊朗、印度、秘魯、烏干達和俄羅斯這7個國家，了解當地7個孩子，從早到晚，一天裏的生活。當8歲印度女生阿努，午餐吃着印度烤麥餅時，另一邊廂，8歲意大利男童密歐，則在享用乳酪鼠尾草意大利餃；放學後，7歲烏干達女孩阿布瓦里和同學一起跳繩，這時，8歲俄羅斯男孩俄列茲卡，正和隊友一起練習冰上曲棍球。「通過圖畫、繪本形式，小朋友學到不同國家的食衣住行等文化知識，眼光大開。」

◆好書推介（圖）

■話你知：與書同行

書伴我行（香港）基金會是一間倡議親子共讀的非牟利機構，亦不時推介好書給家長和小朋友。今個夏日，基金會便以「書本帶你到處遊……下一站是？」為題，為嬰幼兒至小學生，推出閱讀書單，當中蒐羅了80本中、英文好書，讓孩子安坐家中，也可以遊歷世界。詳情可參閱www.bringmeabook.org.hk/summer-reading-list-2020

[Happy PaMa 教得樂 第307期]