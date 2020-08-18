手作人陳寶玲 製在地花生醬 享受田野生活

若生命是一棵大樹，你的生命是正在落葉還是開花呢？Poling認為，生命是正負兩極並存才會完整。她希望一邊做在地花生醬，一邊把背後的正能量傳播開去。

或許你心裏會有疑問，就算只有一人參加也開班，好聽點叫浪漫，不好聽是否不切實際，真的能生存下去嗎？看陳寶玲（Poling） 的facebook專頁，還定下每月生產50瓶花生醬的指標……這條生產線未免太細微細眼了吧！

離開安舒區前準備足夠資源

其實生存空間可以很多元很另類，每個人都可以有每個人的定義。Poling開始做花生醬，創立自己的一人花生醬品牌，是2017年從城市搬入新界錦田的事，經過3年村屋手作人生活，她說自己現在過得很美滿。她已婚，不打算傳宗接代生子女，卻打算以美好的正能量傳承給別人。「以前當內衣設計師時，我會去吃貴的餐，以貴飯來填補心裏的不開心和減壓。現在的我，吃不起貴東西，但精神層面比以前富足，很滿足可以用本地食材煮食，亦因為這裏的農作物而感恩。」現在食物危機重重，吃得不豪，但能吃到新鮮安全的在地飲食，也是另一種美滿的生活。未搬離城市之前，她感到工作和城市生活很急促，被逼得透不過氣；然而，她也不是一時衝動就裸辭當手作人，反而是一步一步籌劃離開comfort zone，走自己慢活的路。她分享：「怎樣走出comfort zone過自己想過的生活？先要有資源，當資源準備好，你就可踏出第一步，每個人都不能預見未來，就只好放膽去試。」她說自己是有準備的，例如把工作坊和村屋家居合併，不用分開交兩份租。

可能也有人試過做手工果醬，例如每年秋冬期間的洛神花果醬，但自己動手做花生醬，聽起來也不容易。花生有殼，殼內又有一層衣，要變成幼滑的花生醬，又或幼中帶粗粒的花生醬，要怎樣做呢？而且，進口花生這麼便宜，香港還有人種花生嗎？

Poling說，在錦田有各式各樣的農夫，她遇到的花生伯伯熱愛種植，1980年代搬入錦田轉型當農夫。「花生醬和果醬手工做法是很不同的，花生醬不用落鑊炒，主要工序是焗香花生、剝殼去衣等，因應個人口感再攪拌成為花生醬，製作花生醬最重要的是優質的花生和人手時間。一次工作坊要2小時才做到花生醬。」她會先焗好大部分花生給學員，留少許未焗的讓學員由零開始。平時的果醬會加糖調味，那花生醬要加什麼？「我認識了錦田的蜂農，花生醬中會加錦田蜂蜜，再加一點海鹽和迷迭香，提鮮和抗氧化。我也有做伯爵茶的花生醬。」

與大自然對話 釋放情緒

花生醬原來是這樣提煉的，但 Poling 當初又是如何放下內衣設計師工作，走進田野，從城市人練成鄉下人？她說，在城市住樓閂埋門開冷氣好舒服，但鄉間房子有蟻有四腳蛇，還有不知什麼時候突擊出現的小強……

「我來自一個四口之家，我是家姐，下有弟弟，或許我的感性來自遺傳，以前的我不大懂說話，因為家人也很少說話。當設計師時，工作節奏急促，城市生活也擠迫，就連藍天也看不到，後來我很抑鬱，在我最差的時候，幸好我踏出了一步，走到公園走到海邊和大自然談話。」她說大自然的治癒很奇妙，她能感受它們的回應。看着海，海這樣漂泊卻令人平靜，讓人感到安全；她跟樹木談話，老樹在那裏經歷幾許滄桑，卻仍屹立不倒，大樹其實也是在保佑自己呀！「這是為什麼我的花生醬工作坊，還會有鄉間半天遊，而且一個人也開班，因為我很想分享錦田鄉村的建築、農夫的生活，分享大自然對人的治療，讓人能釋放情緒，很多城市人未必找到這個出口。」

她覺得城市人不少有情緒抑鬱，但香港人很易裝出一副很捱得的樣子，這反而把問題愈掘愈深：「你要找一個出口讓自己抒發，不要不理。我是女性，比較好，我會讓自己爆喊，叫老公讓我哭個飽，起碼你給時間自己沉澱。傷心沉澱後成為結晶，之後你會受用於自己領略到的東西。」

欣賞農夫用心種植

她大約10年前踏出人生一大步，當時母親病重，她停薪留職照顧母親，3個月後母親病好，她回到工作桌：「第一日返工，我覺得眼前畫面是幻象，問自己是否要這樣繼續下去。我用這麼多時間設計的產品，可能是對環境的一個污染，雖然我尊重很多人需要這種生活……」於是她跑去租了一個地方，搞自己喜愛的手作，包括花燈泡工作坊，利用舊鎢絲燈泡放進乾花及LED小燈。她先以花燈泡打頭陣，逐漸改變自己的生活方式：「也是因為工作坊，我學會和人溝通和談話。」

後來她踏出更大一步，從城市搬到鄉郊，她才知道有人種花生，初在車站遇上「落花生」小攤，她才初次看到花生未摘下來連着根葉的樣子：「我認識了農夫，發覺他們很用心種植，於是我想為什麼不試試用他們的食材做點事。這裏的農夫不是只有種植的技術，也很認真看待農作物。好像花生阿伯，我問他這兩日怎麼不淋水？他說：『收一收先，泥乾一點才淋水，前兩天有雨啊！』又例如，我見打風水浸了田，說很陰功，農夫卻說：『種田就是這樣，有風有雨，浸了田，就從頭來過吧！』」

Poling說自己也曾學種花生，卻不成功，反而從樂天勤勞的農夫身上，看到香港人精神：「香港有這些很正的人，這份精神才最重要。很多人都說香港很多東西正在流失，但我反而覺得大家如果用心學回香港人的精神，很多事情便會變得堅固和穩重。」

她最難忘的事，是有次出席一位長輩的喪禮：「長輩是土葬的，當棺木放在泥裏，親人沉默，我聽到一兜一兜剷沙的聲音，灑在棺木上，這是我生命中聽過最清脆的聲音，這就是人生謝幕。」Poling想，人和枯死的樹葉一樣最終都會落在土裏，生命最後都是要謝幕，我們要把握生命，就是好好過日子，好好享受每一刻。若生命是一棵大樹，你的生命是正在落葉還是等待開花呢？其實兩者並存，大樹才會不斷成長，變得豐盛。

■Profile

陳寶玲

70後，2017年由城市搬到新界錦田村屋，逐漸轉型為花生醬手作人及導師，創作伯爵茶花生醬、迷迭香花生醬等，並舉辦手工花生醬工作坊×鄉土體驗半天遊。本身是內衣設計師，2013年創立O.works工作坊，首創項目是「鎢絲花燈」。城市生活急促，她感到在石屎森林抬頭也看不到藍天，數年前搬到村屋生活，看到花生在土地上生長出來，不斷嘗試後製作出在地食材花生醬。

■給香港的話

「風在起，讓我們小心翼翼地保守着心中那火花，盡力讓它燃點開去，眼前定必是無盡的光芒。」

文：朱一心

編輯：劉家睿

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