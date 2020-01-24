VPN建「秘密通道」 WFH防黑客

很多人對VPN（Virtual Private Network）的認識，可能仍停留在可「翻牆」到其他地區的網絡。但除了翻牆，VPN其實兼具隱藏上網者身分、地理位置的「隱身」作用。在現今着重私隱年代，使用VPN上網提供了某程度的保障。

「隱身」上網 不易被追蹤

可信賴的VPN能隱藏你在互聯網上的「足迹」，防止隱私外泄。具體做法是它在你的電腦或手機與VPN供應商的伺服器之間，建立一條安全加密連線通道，避免通訊時信息被偷窺或改動。香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人、資訊保安專家楊和生說：「在這加密通道內上網，可在不被追蹤下瀏覽各式網站，有助隱藏個人身分。」

日常使用互聯網，無論是瀏覽網站或使用社交媒體通訊，如沒經過加密程序，信息安全專家龐博文認為私隱毫無保障可言，「你的私隱如赤裸裸暴露人前。情况好比你和友人在茶餐廳聊天，隔壁如有人用偷聽器，你倆的對話會毫無保留地被人竊聽」。

他續說：「近年許多網站已加密，加強了數據傳輸的安全，網址以https開首，相比傳統http多了一個s字。s是secure（安全）縮寫，意味使用者在網站內的活動，包括點按過什麼相片或網址等內容已經加密，不容易被第三方知道。」

除了網站，大部分通訊軟件或社交媒體亦已對使用者的信息內容加密。加密技術有多種，原理是以一種特殊算法改變原有的信息數據，龐解釋：「可想像一句廣東話句子，被加密後變成風馬牛不相及的字詞或符號，黑客即使獲得加密信息，也難以了解內容。不過，如加密強度不足，或黑客得悉是採用哪一種加密技術，仍有可能利用電腦解密而獲取信息內容。VPN是在現有的加密技術保護下，再多一重加密，而且可以隱藏使用者位置，雙重保障個人私隱。」

家中Wi-Fi被黑 操控公司電腦

1）VPN提供什麼功能？

加強網上安全

疫情肆虐，許多人需要在家工作，龐博文認為更需要安裝VPN。他解釋，因家中Wi-Fi保安程度或不足，若被黑客破解密碼後入侵Wi-Fi網絡，黑客便可偷窺你在網絡上的活動。假如需要使用私人電腦遙控公司電腦工作，風險更大，黑客可盜用身分操控你公司電腦。假若黑客已入侵你家人的電腦，當你和你的家人也在家工作，並使用同一Wi-Fi時，家人的電腦就變成黑客的「偷窺器」，透過此電腦來窺探你的網上活動。

以上的網絡入侵手段稱為「中間人攻擊」（man-in-the-middle attack），尤其容易發生在公共Wi-Fi熱點，例如黑客提供免費Wi-Fi，當有人使用便中伏。使用VPN上網或連上Wi-Fi，所有資訊傳遞也受到加密通道保護，即使Wi-Fi網絡被入侵，攻擊者也多一重難度。

隱藏IP地址保護私隱

用戶上網，互聯網服務供應商（ISP）會分派一個互聯網協議地址（IP address ／Internet Protocol address）供我們上網，此IP地址能用於識別和追蹤用戶身分。使用VPN連線上網，會換上另一個IP地址，提高私隱保障程度。龐博文舉例，如沒有使用VPN情况下登入社交網站，網站記錄了使用者IP地址、登入時間等資料，此IP地址可識別你是採用哪一個ISP，ISP比對社交網站提供的資料，便可以知道你是誰。

2）使用VPN就可以完全隱藏身分？

楊和生表示，「使用VPN上網只能把用戶真實IP地址隱藏」。龐補充，即使用上VPN，但如用真實身分在社交網站留言，亦容易被人識別，例如上載自己相片，跟自己的私家車拍照，照片上顯示了車牌號碼，在不同地方打卡等，「情况好比一個人換了裝及戴上帽子，本來沒有人認出他是誰，但他卻在胸前掛了一張身分證」。

看評價、來源地選擇 免費或有詐

3）如何使用VPN？

挑選值得信賴的VPN公司，在手機或電腦上安裝指定應用程式，登入後選擇VPN提供的IP地址連線即可。楊和生表示：「每一次上網，無論是瀏覽網頁、開啟有上網功能的應用程式，只要是透過VPN上網，也需要事前登入VPN服務供應商來連線。」由於上網時需繞路，上網速度會減慢。

4）如何選擇VPN？

世上沒有免費午餐，龐博文提醒：「一些免費VPN供應商背後以分析大數據為目的，吸引人下載，然後將資料分析作行銷用途。另外，有些VPN公司會聘請KOL或YouTuber推銷其服務，提供下載優惠碼，市民需理性分析這些VPN是否值得信賴，避免受優惠或名人效應左右決定。」

楊和生則建議市民要多做功課，留意VPN供應商過去在保安、私隱及應對政府要求的往績，以及服務評價及來源地等，亦要留意其有沒有保障用戶政策，例如列明不會記錄用戶活動資料。

VPN可保障私隱，但不是絕對。龐博文補充，部分VPN公司或會保留你在網上活動紀錄。龐博文表示：「VPN供應商所登記的國家，如歐盟成員國、中國、美國、日本、韓國等地的執法機關，如取得法庭命令，供應商亦需按要求配合調查。因此選擇哪一間VPN供應商，在於你相信哪一個國家的執法機關。」由於服務商可能會應執法機構提供相關資料，用戶切勿以身試法，透過VPN做違法行為。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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