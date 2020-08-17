三人談：「夾心階層」照顧老幼 難關處處

．梁：梁萬福

．馬：馬傑偉

．葉：葉鵬威

葉：媽媽要靠扶架才能走路，亦要人幫忙處理大小便。叔叔常忘記自己吃過什麼，食完又食，愈來愈肥，又常走到屋外馬路口，卻不肯戴監察器，我們只好在他的拖鞋寫上電話。雖然有外傭幫忙照顧媽媽起居，但她主力「日班」；每晚凌晨2時，媽媽會按無線電鐘喚我和太太幫她如廁和開奶，到早上7時，我就起牀送孫兒上學，再買早餐給家人吃。

行放任政策 老人家開心便可

馬：都好勞碌，像24小時full time job。

梁：這是新一代young old面對的挑戰，50至70歲仍要照顧上一代。

馬：我媽行得走得，落街有印傭幫手，但以前她會獨個到超市逛，我們擔心她跌倒而勸阻，她就抱怨「我坐監嗎？我有自由！」近年我們行放任政策，總之她開心便可，她愛吃燒腩仔就讓她食。我爸死後有段時間，她很悲觀、抑鬱，諗埋一邊。去年哥哥過身，我發覺她也不懂傷心，後來我開解她，引導她表達悲傷，哭幾遍就OK了。她現在懂得放開，我覺得這幾年是她一世人過得最開心，我也很有成功感。

梁：最重要是了解長者的需要，在家中照顧他們，有什麼可能的狀况會發生。現在的老一輩長者較好運，因為他們下一代是「收成期」，資源比較豐富。

馬：我盡量希望媽媽留在家中終老，較有尊嚴和安全感。

葉：我媽媽也不喜歡住院舍，就算跌傷後也不肯叫白車入醫院，怕一進醫院就不能再出來。

在家終老 宜找醫生恆常跟進

梁：未來，在家終老的需求會增加。除了照顧者要學習護理程序，亦有賴上門的醫療支援。最好是找一個恆常幫忙的醫生，任何可以出診的醫生也可以。

馬：在家終老，我聽過相關講座，有一點概念。一次講座上，有人甚至問遺體放在家中會否好快變壞？但講者解釋，因為醫院用好多方法延長病人壽命，器官都一早衰竭了，所以遺體很快變壞。但在家過身的死亡過程較快較自然，反而沒那麼快變壞。

梁：在家終老，未必人人接受得到，家庭成員要預早溝通。若選擇在家終老，由有跟進病人情况的醫生上門簽署確認後，家屬辦領正式死亡證，就可以請殯儀到家移送遺體。