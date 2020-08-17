腸菌失衡 新冠更惡 少食添加劑 多吃蔬果

腸道微生態與健康息息相關，包括抵禦新型冠狀病毒的免疫力；中大研究發現，新冠肺炎患者「壞」菌多，「好」菌少，不但增加感染風險，而且壞菌愈多，病情愈嚴重。

恒常運動、均衡飲食，能增加腸道益菌，提升免疫力。相反，食物添加劑如色素、防腐劑、甜味劑、乳化劑及代糖等，破壞腸道微生態平衡！

菌種收窄 增肥胖糖尿癌症風險

腸道細菌生態（又稱腸道微生態）在人體扮演非常重要的角色，其中一項是免疫能力。香港中文大學醫學院院長、腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，傳統錯誤的觀念以為細菌、病毒一定是「壞分子」，其實恰恰相反，「人體內的細菌、病毒與人類互惠互利，調節飲食分量、控制血糖、對付病毒侵襲感染；甚至癌症、情緒疾病等，往往都與腸道細菌息息相關」。

腸道細菌重量逾2公斤；而將人體所有細胞加起來，數量只是這些微生物的十分之一。腸道微生態可直接影響人體健康，而重點在於好、壞菌之間的平衡和數量。「如何保持腸道菌種繁多、達到平衡，是最重要的事！」隨年齡增長，腸道細菌種類會減少，或因飲食、生活不健康，使腸道細菌品種收窄，就會增加肥胖、糖尿病，以及某些癌症或疾病的風險。

發酵食物多益生菌 蒜頭洋葱富益生元

要提升免疫力，可從改善腸道微生態着手。許多研究發現，與沒有運動習慣的人比較，恆常運動的人腸道細菌組合更健康。飲食方面，發酵類食物如泡菜、味噌含天然益生菌；蒜頭、洋葱含有大量益生元，長期食用有助改善腸道微生態。相反，幾乎無處不在的食物添加劑，包括色素、防腐劑、乳化劑、甜味劑或代糖，會破壞腸道微生態，增加肥胖、病毒感染、患糖尿病等風險，少食為妙。

代糖不單破壞腸道益菌，亦會直接增加腸道內糖分吸收，令胰島素阻抗變高，增加患糖尿病的風險。陳家亮表示，長期攝入代糖，會破壞好菌和壞菌平衡，削弱免疫力，「隨着這方面知識愈來愈多，醫學界對市民的建議都應要改進，代糖絕對是對身體無益的食物」。

補充劑菌種少欠實證 不足改善失衡

擔心腸道益菌不足，免疫力下降？想改善腸道健康，不少人選擇益生菌補充品。陳家亮表示，明白現時疫情嚴峻，大眾都希望增強免疫力，但市面上的益生菌產品大部分欠缺醫學實證，不能夠有效改善腸道微生態失衡。

香港大學藥理及藥劑學系助理教授、註冊藥劑師胡偉康表示，醫生處方抗生素時，考慮到抗生素會殺死腸道好菌和壞菌，或會同時處方益生菌作補充；但腸道有逾千種細菌，而一般益生菌補充劑只有約10種菌；與腸道菌群種類比較，根本不足以恢復正常細菌生態。反而，多吃不同類型蔬菜水果，增加腸道菌群種類，對腸道微生態益處比較明顯。

研究分析代糖對菌群影響

至於食物添加劑，胡偉康認為，在現今生活中已經無可避免。「代糖是食物添加劑，並非對人體有益。」她引述科學期刊Nature在2014年一份代糖與腸道菌群的研究。研究以老鼠為對象，在飲用水中分別加入3種常用代糖：糖精、三氯半乳蔗糖、阿斯巴甜，對照組則喝葡萄糖水或清水。在第11周時，代糖組葡萄糖耐受性下降。該研究再找來7名健康人士，連續一周服食代糖的每日建議最高攝取量，結果其中4人血糖反應明顯較差（即血糖控制減弱，攝入大量葡萄糖後，無法像正常人一樣降低血糖水平），之後將其糞便樣本轉移到無菌老鼠體內，同樣出現葡萄糖不耐症徵狀。分析認為，代糖影響腸道菌群的組成和功能，增加患葡萄糖不耐症的風險。

然而，上述研究的實驗數量少，是否有臨牀意義尚不確定。再者，有關代糖的研究大多是老鼠實驗，實驗中老鼠所服食的代糖分量，按人體每公斤體重每日攝入量計算，然而由於老鼠與人類體型相差甚大，在藥物代謝動力學層面並不相等，直接轉換的話，變相老鼠服用量「好誇張」。胡偉康又補充，動物實驗能夠嚴格控制食物來源，甚至單一飲食；但人類是雜食動物，食物種類多元化，從中攝取食物添加劑分量亦人人不同，而代糖所佔比重很小，動物實驗與現實情况可能有很大落差。她認為，暫未有大型臨牀研究指代糖對健康有負面影響，但食物添加劑始終愈少吃愈好。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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