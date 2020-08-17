經期不是安全期 衝紅燈小心搞出人命

坊間對「衝紅燈」有很多迷思，有人嫌弄污牀單被鋪，有人怕增加感染風險；亦有傳說經血為不潔之物，碰到會帶來噩運。相反，有人認為是做愛的好時機，大安旨意不戴安全套。由性治療師及婦產科專科醫生拆解當中的謬誤。

．方：婦產科專科醫生方秀儀

．吳：家庭醫生及性治療師吳穎英

月經期間，能不能性交？

方：月經期間，陰部血管和肌肉處於充血和收縮的狀態，有人覺得此時性交特別有感覺和刺激，但有人則感到不適。月經期間，陰道pH值轉變令陰道免疫力較弱，此時易受感染。再者，經血也是細菌的溫牀，令細菌生長速度加快。如果月經來潮時不用安全套自慰或性交，會增加感染風險。若選擇月經期間性交，完事後除要清潔性器官外，亦應小便以減低患尿道炎的風險。在使用安全套的情况下，而雙方又接受到，月經時性交都可以，還可將經血當作天然潤滑劑。

做好準備 月經性交無問題

雙方怕污糟，但又性慾來到，可以怎樣？

方：怕弄污牀單的話，可在牀上鋪上大毛巾或墊布，或是選擇流量較少的日子進行。或可以在浴室一邊性愛，一邊清洗，以減少經血黏稠稠的感覺。若於牀上性愛，建議使用「傳教士」體位（男上女下），能減少經血流出。如果在月經期間不想陰道性交，女士可以用衛生棉條，男士可用手或口交，重點放在陰蒂上。不過，宜使用口交膜和手指套，避免陰道感染。另一方面，女士可以用手或口交刺激伴侶性器官，達到高潮。

吳：除了陰道交之外，可以用手互相刺激性器官或自慰。另外，亦可用衛生棉條或是穿著內褲連衛生巾，雙方性器官互相摩擦。即使隔着衛生巾，陰蒂仍能受刺激，亦可使用口交膜作為屏障，減低感染性病的風險。

經期等於「安全期」，不用戴套不用避孕？

方：肝炎和愛滋病等可經血液傳染，因此經期來性交也要戴安全套。再者，月經期間性交仍然有機會懷孕，原因是某些女士月經持續超過一個星期，又有可能較早排卵，那麼排卵可能與月經重疊，就有機會懷孕。

從月經的第一天開始，直到下一次月經來潮的第一天，算一個完整的月經周期。月經周期一般為28天，但長短因人而異，提前或延後7天（即21至35天）都可看作正常範圍。排卵期一般在下次月經來潮前的14天左右。卵子排出後約存活12至24小時，而精子進入女士體內，可存活約3至6天，所以易受孕期是排卵前5至6天到排卵後一天。如果每月經期準確每28天一次，排卵日期多在第14天，最易受孕的日子就會是在第8至15天。 所以，如果月經長過7天，已經有可能是易受孕的日子。如果經期比28日周期短（如25日），排卵日會在第11天，易受孕日子就會是第5至12天。

經期前一兩日或經期時，會特別「想要」、性慾增加？

方：生育年齡婦女，荷爾蒙分泌會跟隨月經周期升降，除非有婦科病或荷爾蒙失調。其中雌激素（estrogen）、黃體酮（progesterone）和睾丸激素（testosterone，男性荷爾蒙）都會影響性慾。排卵期前至排卵日，體內雌激素水平較高，會促進陰道分泌並增加性慾；而排卵期後，黃體酮增加，則會減少性慾。但關於睾丸激素水平如何影響女性性慾，仍存在一些爭論。睾丸激素水平低可能導致某些女性的性慾降低，惟睾丸激素療法似乎對治療女性性慾低下無效。

經期性慾增減因人而異

吳：許多研究發現，在排卵期附近的日子（約月經開始前兩周）性慾增加，正好在易受孕期，生理上身體準備好懷孕。但亦有研究發現，部分女性不是在排卵期性慾高漲，反而是經期之前或經期時性慾增加，惟原因未明。估計可能是排卵後陰道分泌增加，有些人會因為下體濕滑而容易性興奮。另一個推測是在臨近經期時，生殖系統的血液循環加快，陰唇和陰蒂都會充血腫脹，感覺多了性慾。

不過，患有經前綜合症的女性在月經前約5至11天前，已出現身體不適，例如肚脹、乳房脹痛、頭痛、水腫等，經痛嚴重者更要打針止痛，她們可能寧願多休息，未必想在月經期間有性行為，反而性慾下降。

月經性交可紓緩經痛？

吳：運動能令身體釋出類似嗎啡的物質——內啡肽（亦稱安多酚，endorphin），令人興奮和心情愉快，並有助紓緩痛症，猶如嗎啡。性行為也是運動，當性高潮時肌肉收縮，止痛效果更加顯著。

月事穩定講求好心情

女性每星期最少做愛一次，有助穩定月事的周期和規律？

吳：對於「每周做愛一次可使月經變得有規律」的說法，醫學上未有根據。性愛令2人提升親密感，彼此覺得被愛、被需要，有幸福快樂的感覺，令人情緒變好，或會令月經變得穩定。原因是月經會受情緒影響，例如突然有至親過身、伴侶有婚外情、工作壓力大，會令月經周期混亂。反之，生活有規律、輕鬆快樂可能間接令月事變得有規律。

性交有助「催經」，令月經提前？

吳：並非性交催經。多數是當還有1、2天便會來月經，此時性交，性高潮時子宮頸、陰道附近的肌肉一下一下猛烈收縮。由於經期將至，子宮內膜差不多成熟快將脫落，性高潮有可能令其提早剝落，形成月經。

文：李祖怡

編輯/劉家睿

美術/謝偉豪

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