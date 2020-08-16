副刊

星期日生活

七情上面：直面國安法 創傷隔代相傳

【明報專訊】8月9號，從手機看見百多警員，走上蘋果大堂樓梯，此情此景，又必成為香港淪陷另一幅歷史性畫面。親中媒體馬上以極兇悍的罵詞，未審先判，冠以十惡不赦的政治罪名。

上 / 下一篇新聞