影像特區：問Donki（銅鑼灣）：收銀員椅子為誰存在？（レジの椅子は誰のために設置しているんでしょう？）

你好，我是「放咗工打工仔撐未放工打工仔」的程展緯，這群組是一群關心打工仔在職場處境的巿民組成。首先感謝你們在這困難的時間來到香港開設分店。自上年2019年你們尖沙嘴第一間分店成立到今年7月7日銅鑼灣分店開張，我相信你們都與香港人共同感受到生活震盪而來的疲累。懇請你以這相同的感受看完這信及嚴肅跟進。

直話直說，我們最近收到一些你們公司收銀員工對公司長期站立工作政策的意見（見附文），他們指公司雖然有為他們提供鐵圓櫈，滿足了勞工處長期站立工作指引的要求，但在銅鑼灣分店卻指令同事就算沒有顧客都不可坐，有員工提問為何可違反勞工處指引時，卻換來主管的責難，說有日本人（高層）來不好看，「咁你仲做唔做呀？」然後那同事哭了……你可想像一間充滿創意想像力的超市頓時變成一個怎樣的情感空間？這種不對等權力的職場其實是一種日常極權時空。

你知道嗎？意大利小說家卡爾維諾說有兩種方法逃離地獄，一是把自己看成地獄的一部分，直至不察覺自己在地獄，另一是把不屬於地獄的東西，好好培植，讓他成長。在職場的氣壓下，一個未夠20歲的小女孩願意把持理據向上司提問，其實是一個希望。

我輾轉地找到她的聯絡方法，與她做了一個訪問，我知道她現在已經離職了，是次工作算是她不太美好的經驗，但在憶述的過程中，她沒有太大的情緒。她關心的其實是其他姨姨都很辛苦，有些身體有毛病也死撐，有些因在其他行業被裁員，轉到超市業而無聲吶喊，他們各人都會有自己的包袱，尤其是現在香港的經濟情况，那不足20歲的女孩想到自己的包袱比較小，所以才出聲，以純真之眼指出那張不准坐的椅子荒謬的存在，他們在尖沙嘴分店受訓時其實也可在沒客人時坐下，我考察其他分店也是，這是他們都原以為和可接受的指標，但主管在這時刻以人家生計來威脅震懾了所有員工，並聲稱日本高層看到會不喜歡，把原先的運作改變，切斷本來有效的溝通，就是損失了一個機構職場生態自我修正的機會。

Don don donki（銅鑼灣）你知道嗎？在你來港前3年，香港人曾經發起了一個微小的「收銀員椅子運動」，兩年內由市民、記者、工會、議員和勞工處的職員等合力把十多個連鎖零售店品牌改革，把本來沒有椅子提供的公司改變，當中包括你們銅鑼灣分店的鄰居惠康超市……第三年勞工處更修改有關指引，並承諾積極執法。我想這運動有兩個重要意義：

1）面向政府：從制度上再清楚確立工人應有合理休息權，不可接受僱主任意設定虛假的消費服務準則而導致工人長期勞損，犧牲工人健康。

2）面向公眾：從運動中培養了對收銀員行業的同理心，我們都不願套進扭曲的零售服務業預設的大爺客角色。每一個排隊進入你公司的顧客，與你們職員的差別在於：一個放了工，另一個未放工，我們決不互相剝削。

Don don donki，現在的香港生活相當困難，戴上口罩還要不斷和顧客對話，站立工作10小時（除了一小時用膳），你可想像有多倦？你可知有多少員工腳痛？這些無聲的吶喊在你們超市背景設計的動物叫音中掩蓋，特別顯得蒼涼。

我們正式要求您作出以下四點改善：

1）更換Don Don Donki銅鑼灣分店收銀員的鐵圓櫈，因櫈太矮小，不配合工作空間（最少請參考你們尖沙嘴分店或你們鄰居惠康那些可調校高度、有軟墊的圓櫈）。

2）訂立明確使用椅子指引，在不影響工作的情况下，員工可自主坐立。

3）添加抗疲勞膠墊，減少長期站立引致的腳底壓力（可參考 city'super的做法）。

4）根據勞工處指引，每2至3小時長期站立的工作，要給予員工10至15分鐘休息。10小時工作應最少有3個休息時段，但現在只得一次用膳時間。

最後也是最重要的，我們不是要求處罰有關管理員工，這遠遠離開我寫這信給你的原意，我想這種有櫈倦了都不能坐的無理要求，就是在零售服務業日常不斷吹毛求疵的文化壓力下滋生而成，Don Don Donki為香港超市業帶來了一種很是創新的購物感官經驗，也期望Don Don Donki能超越那些沒有靈魂死板的服務指標，用心去靠近香港市民。再提醒你一次，排隊的長長人龍，其實只是放咗工的打工仔。

我們會再給你寫信，期待你們盡快改善，建立一個關愛職場。

放咗工打工仔撐未放工打工仔

程展緯

（截稿前收到Don Don Donki 銅鑼灣分店店長回應，他們說會考慮建議及星期中回覆）

【附文】

員工投訴信：

我等是銅鑼灣百德新街新開張不到3個月的大型超市Don Don Donki之員工。我的職位是全職收銀員，一星期工作5天，每天工作10小時，包括1小時進餐。工作內容顧明思義除了收銀、接待客人，還會人流管制或分配客人到不同的收銀處付款、執拾客人購物的手推車和膠籃。工作時間除了用膳時間可以坐，其他工作時間都必須嚴格遵守店長定下的規矩——工作時間不可坐。我們理解店長想保持公司以禮待客的形象，我們亦認同需要協助客人和收銀的時間不應坐着。此舉實在有損公司專業待客的形象。

其實最初我們的直屬上司也表示批准我們在沒有客人需要協助的時候，可以兩位同事輪流坐，雖然只是一張高度較為矮小和硬的鐵座椅，但是我們也無限感激，也無一怨言。但是開張不到一個月的時候，店長一人就推翻了這個批准，並且說明工作時間絕不准許坐下。我留意到近日有同事向他提出疑問，為何擺放一張椅子在我們工作的背後卻不准許我們坐下，並且友善地提醒他可能會違反勞工法例，但他竟然再多次嚴苛的喝止，並大大聲對有關同事說了一句「咁你仲做唔做呀？」同事立即哭泣，並且深感不公和無助！我們意識到店長的言行是說明了，就算沒有客人要協助或沒有工作進行中，如果一坐下便會被解僱。我們對店長這樣的言行，嚴厲的表明不認同和反對！！！但因應我們多名同事受疫情影響，已經失業數月至半年不等，為保飯碗，只能無奈地啞忍，成為了沉默的大多數！

我們相信香港是個多元社會，不論在不同的場合甚至職場上或有關部門，絕對會聆聽我們的訴求和調查我們的投訴。謝！

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao