周日話題：中大山城的九歌迴響

中大「九歌」中最為人熟悉的，相信是錢穆先生所寫的新亞書院校歌了。剛在8月13日，中大學生會向今年的中大新生發出家書，借用新亞校歌勉勵他們：「手空空，無一物，路遙遙，無止境。亂離中，流浪裏，餓我體膚勞我精……千斤擔子兩肩挑，趁青春，結隊向前行」。學生會期望和新生一起體驗及傳承中大的人文精神，並要守護山城。

8月10日，壹傳媒行政總裁張劍虹被警方拘捕，之後獲准保釋，他離開警署後以新亞校歌中的「艱險我奮進，困乏我多情」自勉。張劍虹是新亞校友。2017年，公關界猛人張樹槐出書，講述自己跑馬拉松的心路歷程：「艱險我奮進，總會一步步跑到終點。」張樹槐也是新亞校友。

中大有9個書院，其中7個自設校／院歌，另外崇基學生會有自己的會歌。中大沒有全校的校歌，但中大學生會有會歌。所以全中大總共有9首校／院歌和會歌。

校歌有些相近的特點。有些校歌因應學校的地理環境，描述了天與地、山與林，又把校訓放在歌詞中。它們勉勵學生努力學習，明理求真，培養德性胸襟，日後服務社群。歌詞指年輕人要有理想和夢想，應該忠誠和有承擔，趁青春一起向前行。以上這些詞語，都在超過一首校歌中出現。崇基、聯合和善衡這3間書院的校／院歌，以四字詞語為主。除了伍宜孫書院的歌詞是以粵語填寫外，其他校歌都以國語詠唱。

中大書院林立，其實有何分別？看看它們的校歌或許有些啟示。新亞書院早於1949年成立，校訓是「誠明」，其後於1953年由創校校長錢穆為校歌作詞，是眾多校歌中歌詞最長的。除了上述提及的歌詞外，新亞校歌還充滿中華文化歷史的情懷：「十萬里，上下四方……五千載今來古往……十萬萬神明子孫，東海西海南海北海有聖人」。在校歌中錢先生確立了新亞精神。

崇基學院建校於1951年，其校歌歌詞於1952年寫成，歌曲來自19世紀的美國民謠。此曲後來成為康奈爾大學的校歌，並成為世界各地100間大學和中學的校歌曲譜。崇基校歌表明「崇奉基督」，着意「神州學術，源遠流長，數典不忘祖」。其理念為「自由民主，嘉誼友邦」，並要「中西結晶，增益文明」，號召菁英「天降大任，至善勉同赴」。

鞍山蒼蒼 吐露洋洋

崇基學生會會歌強調「鞍山蒼蒼，吐露洋洋」所在地，地理上崇基「雄立南方」，明言校訓是「止於至善」，努力發揚文化真理。此曲由黃友棣譜寫，他也是新亞校歌的作曲人。

聯合的校歌強調「識古知今、開來繼往」，談到校訓「明德新民」，所以校歌中有「明德自馨，新民存誠」，即要有純潔德行和誠敬地教育群眾。它又提倡「時止則止，時行則行」，表示要了解歷史規律，因時制宜地實現理想。

成立於1986年的逸夫書院，其院歌提到「環山抱海接天高」的優美環境，當然少不了「修德講學」的院訓，並以四句勉勵學生：「慎思明辨、堅強奮發、致知格物、造福人群」。

其餘幾間書院在2006或2007年成立。善衡書院的院訓是「文行忠信」，於是歌詞中有「文尚廣博，行求高雅，忠於所志，信義為嘉」。書院面向馬鞍山和吐露港，因而有「鞍山旭日」和「揚帆吐露」語句，並勉勵學生「讓青春綻放，讓夢想飛騰」。

和聲書院院歌名為「和諧之聲」，歌詞起首是「每天燃燒青春力量，為心中彩虹追尋方向」。和聲院訓是「知仁忠和」，於是歌詞有「知識無涯，追尋不息，仁德中，鍛鍊完美品性，忠誠待人，勇於承擔，和美中，體現合恭同敬」。

伍宜孫書院的院訓是「博學篤行」，院歌以學、問、敬、明為主，並強調「明辨慎思篤行」。歌詞鼓勵「關愛正義，忠誠公允，發熱發光，盡己本份，立志淑世，為眾解困」。

開了山闢了地 我們的神聖工作是拓荒

中大學生會成立於1971年，其會歌開頭充滿了開拓精神和民族感情：「開了山，闢了地，我們的神聖工作是拓荒；承擔着整個民族的光輝，我們還要不停地光大和發揚」。歌詞中強調學習、開放、信心、理想和友愛，而且「要做替大眾鋪路的橋樑」。相對較傳統的中大校訓「博文約禮」，中大學生會會歌顯得活潑輕快，很配合年輕人的理想和追求。

在2017年，中大學生會代表會認為以普通話作為會歌「於理不合」，於是舉行粵語版歌詞創作比賽。勝出的粵版新詞描寫社會抗爭場景：「橫街中淚彈磚瓦散滿地，讓我奮力抗衡，不公與壓迫」。粵語版的內容和神韻，與原先的國語版很不同，大家或會有相異評價。

其餘兩個書院（晨興和敬文）目前沒有院歌，只有院訓。敬文書院於2019年曾發出通告，希望設立院歌，並鼓勵同學用英文或書寫中文填詞，以便用普通話唱出。近年本土意識抬頭，有學生表示書院此舉有漠視廣東話之嫌。

中大的定位是「結合傳統與現代，融會中國與西方」。相比香港其他的大學，中大有頗多特色，包括廣闊優美校園、靈活學分制、通識教育、中英並重、多元文化、書院制等。再看中大各書院的「九歌」，又見學校的多元願景和不同使命。

結隊向前行 珍重我新亞精神

我有幸成為中大校友，念本科時是山城腳下的崇基人，後來回校服務，作為山頂的新亞人。每天能看到「鞍山蒼蒼，吐露洋洋」，又可在崇基未圓湖旁細味「止於至善」的奧秘。我偷閒到新亞的合一亭，感應「天人合一」，念念不忘「結隊向前行，珍重我新亞精神」。

院歌伴隨學生成長，幫助他們建立身分認同，建構美好集體回憶，並維繫各個中大書院社群。中大新生來到山城，首先要選擇所屬書院，看自己和哪個書院的氣場互有感應。就如哈利波特在魔法學校中選擇書院一樣，大家要費點心力和靠點運氣。

或許先聽聽不同的校／院歌，可對各書院有多些感性認識。中大合唱團曾於2016年錄唱了上述9首歌曲，當中新亞書院和伍宜孫書院的歌更有兩個版本，均可在YouTube中找到。我推薦給各位新生和校友，一起來感受山城「九歌」的心靈迴響，品嘗中大的文化氣息。

文//蘇鑰機（香港中文大學新聞與傳播學院教授）

編輯//馮少榮

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