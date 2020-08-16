何謂適應症？適應症是醫學名詞indication的中文翻譯，表示醫學上具指示性的原因或理據。診症是一門應用科學，所有檢測和治療都離不開應有的適應症。

最簡單的例子莫如使用抗生素：病人患上細菌感染，接受有效的藥物治療，而「細菌感染」便是處方抗生素的適應症。換句話說，如果病者沒有細菌感染，就不應該處方抗生素。早年抗生素大行其道，胡亂服藥促成抗藥性細菌滋生，也就是忽視適應症的後遺症。另一方面，現代醫學離不開種種不同的檢測，而很多檢測的適應症，都是關乎個人的患病危機。醫生為有中風徵狀的病者進行腦部掃描，幫助確診腦出血病，而這些徵狀也就是腦掃描的適應症。醫生不會建議市民每年一次腦掃描，而全民檢測並非腦掃描的適應症。還記得當醫學生的日子，臨牀教授經常提醒所有醫療步驟都要循適應症進行。為病人做檢測或者處方藥物都必有其原因，不要沒頭沒腦的進行大包圍檢測！

有策略安排檢測

新冠肺炎是一個由病毒感染引起的傳染病，懷疑受感染應該接受核酸檢測，這是常理。既然部分感染者沒有徵狀，理應為無徵狀的健康人士檢測病毒。不過，為健康人士提供檢測並不等同全民檢測。如果某健康人士曾經接觸過感染者，又或者到過人口密集的高風險環境，提供針對性的檢測是有必要的。這種情况下核酸檢測的適應症是為特定高危人士診斷，檢測規模可以很大，但談不上是「全民」！病毒傳播是有時間、地點和人物3個範圍。如果追查傳播過程發現病毒在某些老人院舍爆發，檢測的地點自然是這些院舍；人物是長者和服務長者的院舍工作人員、探訪老人院的長者親屬等等；而時間則是緊貼已感染相關個案的診斷日期。因應時機而需要提供的病毒核酸檢測數量可大可小，對醫療工作確實構成很大壓力。香港需要的是策略性安排檢測，令到應檢測的市民能盡快接受檢測。建立有彈性的實驗室設施並不容易，太少檢測自然不能解決問題，太多檢測又會有浪費資源之嫌。

聽過不少人說大規模檢測好處很多，盡快全民檢測可以馬上找到所有感染者，把他們隔離起來；病毒不再傳播，快速達到零感染目標！前面提到進行醫學檢測要視乎檢測的適應症。如果市民擔憂自己因某原因已受感染，這個擔憂是否已構成合理的適應症？如果每個市民都有同樣的擔憂，豈不是相等於全民檢測的適應症？這裏有個邏輯問題：新冠病毒是一個急性傳染病的致病原，病毒的散播又有其傳播族群和傳播鏈，700萬人不可能同一時候感到威脅。假如市民甲在全民檢測的兩星期閉關足不出戶（響應政策呼籲），他沒有感染的擔憂而不參加檢測，可以留待下個月有擔憂時才採樣嗎？如果要符合全民檢測的適應症，需要的不是一次或兩次大規模測試，更不是設立每日7000個檢測目標，而是建立機制為市民提供適時的檢測。

檢測後不等於社區零感染

讓我們從防控傳染病的公共衛生角度分析：由於政府推行的是一個一次性計劃，如果全民在特定的兩個星期接受測試，也只不過是將這兩星期確診的感染者隔離。兩個星期後又怎樣？病毒從此銷聲匿迹嗎？假如計劃是要取得短期成績，還得考慮很多很多因素……覆蓋率夠高嗎？如果同意檢測的都是凡事擔憂的市民而非「高危」人士，還有公共衛生意義嗎？核酸檢測結果極之依賴採樣方法，否則感染者也不一定得到診斷！檢測結果陽性的人數也是個問題，醫療設施足夠應付急升的病者數目？結果陰性的不一定是沒受感染，而是樣本不正確或是病毒數目尚低？只要社會上仍有隱形感染者，早上檢測陰性結果的市民乙絕對可以當天下午接觸病毒受到感染。兩星期過去，我們還有能力為將來出現的爆發安排大型檢測？我更加擔心的是，不少人以為大型檢測過後等於社區零感染，又是人群聚集的開始，第四、五、六波蓄勢待發。

對於一項醫學檢測，我只懂得從適應症角度去理解。也許這一次性全民檢測並非一個醫療程序……這是我認知範圍以外的事情。

文//李瑞山

編輯//蔡曉彤

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