李瑞山醫生交來了新的文章。他問我，你知道什麼是適應症？按字釋義是常性，可能是跟適應有關？例如不適應或適應有困難？但有過不少撞板經驗的我，又深深知道中文以及醫療專有名詞一定不是搬字過紙那麼簡單，便答不知道。果不然，係學到嘢。

無疑當香港政治與公共衛生進入新常態，我們都在經歷大大小小的不適應症／適應困難症。譬如，插畫師在踴躍投票（明令取消）與踴躍檢測（專家說要夠多人才見效）之間出現識別困難，而對於一般大眾，譬如馬傑偉，星期初警察空群而出的拘捕行動，已經噩夢連連，甚至說牽扯出深潛祖輩經歷文革的歷史基因，而很多人都說美國仲有大把招，預期艱險之後，仍是艱險。

亞然說讀歷史可有助適應，他剛讀完《暴政史》並訪問了作者徐賁；中大教授蘇鑰機趁新生入學，從中大九首書院／會社歌曲檢視了一遍中大傳統及人文精神；至於經濟蕭條企業叫苦，只會刻薄打工仔不是出路，而如果要舉一個適應「新世界」、「新常態」做得非常好的例子，是有的，例如「韓版新政」。然而，我們的轉型困難剛又新加一個：「香港製造」不再，今期先讀一個本來是成功在望的故事（香港製造達人）。

編者話//黎佩芬

圖//吳浚匡

美術// 張欲琪

編輯//蔡曉彤

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