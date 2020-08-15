經歷分享：習詠春中醫：勞損才是「最強對手」

鄭師傅的醫館在九龍城設立了幾十年，見證社區變化。「以前醫館附近是啟德機場，不時有外國人來拜訪，但不是來求醫。他們是學習詠春拳的，見我門口招牌寫有詠春字眼，專誠來和我打招呼。」他說醫館客人以東九龍的居民為主，主要是熟客，近年卻多了印度和巴基斯坦人來求醫。「他們多從事勞動工作，被我醫好後又介紹同鄉來。」隨着交通方便，有客人甚至從東涌遠道而來。

能醫也需自醫

詠春拳會攻擊敵人眼睛、頸、下陰等弱點。鄭師傅的詠春學生Chris Collins在電影《葉問4》中飾演美國海軍陸戰隊空手道教練，在一幕飛踢葉問時，便曾被拳打中下陰，傷勢甚重。但相對起武林高手，鄭師傅說生活勞損才是「最強對手」，殺傷力不可看輕，「求診的傷者主要是意外扭傷、勞損居多。例如廚師每天拿沉重的鐵鑊，手肘會容易勞損」。而近年便多了患者有頸梗膊痛，不少是因長時間低頭看手機所致。在詠春木人樁法中，有不少腿擊對方膝關節的招式，而膝關節在生活中也是弱點。「長時間站立的餐館樓面，以及經常上落樓梯巡樓的保安員會容易傷膝。」作為專治骨傷的中醫，鄭師傅也避免不了「受傷」。「我每天做10個症，每個做20分鐘，手指也會勞損。唯有自己幫自己捽藥啦！」他鼓勵客人病向淺中醫。「拖延只會愈來愈痛，療程也會加長令自己辛苦。有事就快啲睇好佢！」