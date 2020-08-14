藝文青：Mark Rylance走訪香港 尋外祖父保衛戰線

幼時長於南區，有些街坊好友升讀赤柱聖士提反書院，聽他們每天「攀山涉水」地上學，大講校園內源源不絕的鬼古，總感到神秘莫測。後來修讀歷史才知道，書院一帶曾是日本佔領香港期間主要關禁英籍及外籍戰俘的戰俘營。在節目中眼見Mark Rylance在現今的書院聽到自己外公的中槍經歷，實在震撼。

Mark Rylance劇場成就備受肯定，為Shakespeare's Globe首個藝術總監，多次演出莎士比亞名劇，電影曾主演《吹夢的巨人》、《換諜者》等。童年時跟外祖父Osmond Skinner關係良好，他在肯特郡小屋和果園留下美好回憶，知道外祖父曾經參與二戰，但對方不太願意提起。外祖父上世紀20年代到香港及日本效力匯豐銀行，直至1941年日本對香港發動襲擊，他加入香港義勇防衛軍，駐守港島鶴嘴一號炮台。

香港義勇防衛軍主要由平民組成，大部分沒有接受正式的軍事訓練，為香港一塊重要歷史，但在教科書往往只是一頁帶過，亦不見廣泛討論。透過軍事歷史學家的帶領，Mark Rylance重踏香港保衛戰路線，到訪位於鶴嘴的炮台遺蹟，回望防衛軍跟日軍實力懸殊，但仍全力奮戰。後來防衛軍撤至赤柱半島，外祖父更在聖誕前夕不幸中槍，奇蹟生還但成為戰俘。

亞皆老街戰俘營有劇場「舞台」

戰俘營內，一副副瘦骨嶙峋的身軀，部分人更以自殺尋求解脫，Mark Rylance沒想過營內竟有劇場的「舞台」。外祖父被送往位於亞皆老街的戰俘營，一度染上疾病。戰俘生活枯燥，但容許有限度活動，包括籌辦簡單的演唱會及劇場。翻查資料顯示，外祖父曾編寫及演出歌劇作品，更因積極籌辦一部莎士比亞名劇，而跟好友吵架。這對於醉心莎劇的Mark Rylance來說是最苦最甜的發現，藝術的力量超越時間與空間，暗暗連繫二人命運，亦慰藉災難中的人。

由香港看被戰爭輾過的世界，Mark Rylance步步理解外祖父一生無法原諒日方的糾結，但亦認為後世者不應走回舊路。他反思帝國主義帶來的禍害，除了日方亦有英方及其他盟軍政府，如何令每個活生生的個體受盡侵害，就如學者在片中說及：「歷史不會自己重演，是人類不斷把歷史重演。」悲哀的是，貪婪的嗜權者掌控龐大資源及炮火，甚至用以對付平民，他們又可會在意歷史的教訓？（網上重溫：www.rthk.hk）

文：小東