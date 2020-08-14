設計×創科免費網上交流 應對疫後世界

為期4日的活動，將舉行10多場免費的網上主題演講、對談和討論環節，以及網上互動工作坊，探索設計、創新和科技的價值，涵蓋多項重要議題，包括健康與醫療、人工智能、大數據與道德、創意及設計領袖、智慧城市及宜居生活、品牌應變力。零售體驗和電子商務、內容創作與媒體等。3M首席品牌及設計總監Eric Quint、AllRightsReserved創辦人SK Lam、ViuTV董事兼總經理魯庭暉等逾40位本地及國際講者，將會就最新跨行業趨勢分享洞見，重點討論對疫後世界的展望，以及如何運用設計，並配合同理心、創造力和適應能力，以應對面前挑戰，帶來正面改變。KODW參加者將加入大會的免費網絡交流平台，與講者聯繫，並與其他參加者對話。（因應疫情影響，活動時間或有變，一切資料以官方公布為準。）

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