開會技巧：創意派大戰務實派，點拆

這類情景時有發生：在brainstorm時候，創意傾向者構思願景時，會顯得過於理想化、樂觀和不切實際。於是，現實傾向的人如財務部、會計部會聽得眉頭深鎖，遂提出盈利下降、budget限制等悲觀數字，打沉創意和創新思維，引起雙方激烈爭辯。追求盡快做決定的人看着時間的流逝，聽着喋喋不休的爭吵而遲遲無法達成協議，感到不耐煩，加入戰團嚷着要拍板決定。

主持人要有紀律地帶領討論：

1. 規定在brainstorm環節裏，無論大家有何強項和思維傾向，都要戴上創意創新的帽子，一起「度橋」，放開懷抱提出各種樂觀甚或瘋狂的建議。在這段暫時不顧現實限制的時段裏，任何人的想法都不會受批評。

2. 返回現實：Brainstorm過後，負責現實數據的同事列出機構正在面對的各種嚴苛挑戰，而創意或決策傾向人士也要戴上現實帽子，進入當下的現實問題。

3. 進入決策的辯證階段：所有人都要戴上決策的帽子，過程需反覆徘徊於未來創新的需要和當下資源局限之間，看看哪些願景完全不可能實現，哪些地方需取捨，哪些需排列優先次序逐步實現。

換言之，這個紀律是要求不同思維傾向的人，學習代入其他兩類思維傾向的位置和難處，才能理解別人須把關的職責，放下成見。創新者學習妥協、「睇餸開飯」，而管數者或後勤支援部門也能學習創新和樂觀、應花則花的理財之道，還有緊張決策的人，要學習投入折騰的deliberation過程，控制看着手表做決定的衝動，明白追求效率也要講求有質素的過程。

● Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com